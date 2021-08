Vasárnap lesz a főbúcsú

Ezt ne hagyja ki! Gyermekvédelmi törvény: Magyarország Európa fáklyája

Augusztus 15-én rendezik meg a Nagyboldogasszony-napi főbúcsút a faluban. Magyarországon 1945 előtt a Nagyboldogasszony napja munkaszüneti nap volt, és az ünnepre azóta is sok helyen emlékeznek. A kegytemplomban idén is lehetőségük nyílik az érdeklődőknek szentségimádásra, gyónásra is. Búcsúi szentmisére is sor kerül, melyet Dallos Tamás komlói plébános mutat be.