Vásárosdombón a kisiskolások műtötték kedvenceiket a suliban

Rengeteg mackó, méhecske és még bagoly is betegeskedett tegnap reggel a Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, de szerencsére a Teddy Maci Kórház csapata gyorsan a segítségükre sietett, és egy délelőtt alatt meggyógyította a gyengélkedő állatokat.

A teddy doktorok azzal a céllal érkeztek az iskolába, hogy bemutassák játékos formában az emberi test legfontosabb szerveit és érdekességeit a kisebbek számára, valamint a gyerekek „fehér köpeny”-félelmét csökkentsék, és megmutassák, hogy az orvosoktól nem szabad félni.

A tanintézet aulájában két állomás várta az ovisokat és a kisiskolásokat is egyaránt. Egy maciműtőt, illetve egy ambuláns megállót alakítottak ki a vendégek a gyerekek számára. Ezeken az állomásokon megvizsgálhatták imádott plüsseiket fonendoszkóp, vérnyomásmérő, otoszkóp, fecskendő, vagy éppen nyelvlapoc segítségével.

Ahogy azt a teddy doktorok az elmúlt időben megszokhatták, ezúttal is a fonendoszkóp vitte a prímet a gyerekek körében, hiszen egymás szívverését is nagy lelkesedéssel hallgatták.

Ez a rejtelmes fehér köpenyes világ nemcsak a legkisebbeket, de még a negyedik osztályosok figyelmét is lekötötte a röntgen, vércsoport, valamint a defibrillátor ismertetésével. Ráadásul ők is beöltözhettek a maciműtétekhez, ami külön öröm volt számukra. Sőt, még okleveleket is kaptak a gyerekek a bátor tettükért a sikeres gyógyításokat követően.

– Ez egy szuper kezdeményezés, ami nagyon jó lenne minden iskolában – vélekedett a vásárosdombói iskola egyik pedagógusa, Szolnoki Csaba. – Nagyon élvezték a gyerekek, és még a teddy doktorok számára is meglepő volt, hogy mennyi mindent tudnak. Nagyon professzionálisak és türelmesek voltak a medikusok. Izgatottan várjuk a hasonló figyelemfelkeltő programokat a jövőben is.

A teddy doktorok továbbra sem dőlhetnek hátra, ugyanis számos mackóbetegségéről kaptak riasztást, így októberben még több pécsi óvodába is ellátogatnak, hétfőn Komlóra utazik egy macidoktorcsapat, ráadásul november 3-án az abaligeti iskolába is betekintést nyernek.