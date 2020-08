Védőmaszkban ülve nyitották meg az idei tanévet

Még ha kicsit rendhagyó módon is, de elkezdődik az idei tanév, szeptember elsején reggel mindenhol becsöngetnek. A Baptista Szeretetszolgálat országos tanévnyitóját már hétfőn megtartották a pécsi Cserepka János Baptista Általános és Középiskolában.

A diákok egymástól távol, arcukon maszkkal ültek a tornateremben, így várták a tanévnyitót. Nem is vett részt rajta mindenki, csak az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamos tanulók. A világjárvány tehát megmutatta hatását már az ünnepségen is, de az óvintézkedések betartása mellett normál tanrendben kezdődhet szeptember elsejétől a tanítás. A Baptista Szeretetszolgálat országos tanévnyitóját hétfőn megtartotta Pécsen, amelyen köszöntőt mondott Papp János, a Baptista Egyház elnöke, valamint Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke is.

Az eseményen beszédet mondott Hoppál Péter miniszteri biztos, aki azt hangsúlyozta, Magyarországon értékközpontú oktatás van, hiszen a gyermekeknek lehetőségük van hittant választani, így megismerkedhetnek az ezeréves magyar és a kétezer éves európai keresztény értékekkel. Szabó Attila, az iskola igazgatója kiemelte, hogy amíg pár évvel korábban a lemorzsolódási arány az intézményben húsz százalékos volt, addig mostanra ez már csak öt százalék. Majd örömét fejezte ki, hogy az iskola létszáma idén átlépte az ötszáz főt.

A tanévnyitó rendhagyó módon egy sportpálya átadásához kapcsolódott, a Rátgéber László Nemzeti Kosárlabda Akadémiával együttműködésben ugyanis új kosárpálya készült az iskolában. Péterffy Attila polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az új, rekortán borítású pályán a diákok egy olyan sportágban fejlődhetnek, amely Pécs számára különösen fontos, hiszen mély gyökerei vannak nálunk.

A Pécsi Egyházmegye is megtartotta központi tanévnyitóját a köznevelési intézményeinek, vasárnap Komlón, a Szent Borbála Római Katolikus Templomban rendezték meg az ünnepséget. A megye iskoláinak többsége pedig kedden nyitja meg a tanévet, de a vírushelyzetre való tekintettel csak kisebb rendezvények keretében.

Támogatják az iskolakezdést is

Számos támogatási forma segíti a gyermekek nevelését és tanítását, erről Hoppál Péter tartott hétfőn sajtótájékoztatót. Ahogy mondta, a kormány által finanszírozott Erzsébet-táborokban idén 80 ezer diák vett részt az ország 800 településéről. Mivel az ottalvós táborok elmaradtak, így a zánkai tábor teljesen megújulhatott, a fonyódligeti táborban pedig a napokban kezdődtek el a munkák. A diplomáját 101 ezer olyan fiatal vehette át, akinek ehhez csak a nyelvvizsgája hiányzott. A tanári végzettséget szerzők közül sokan már megjelentek a munkaerőpiacon.

A miniszteri biztos azt is megemlítette, hogy idén minden diák ingyen kapja a tankönyvcsomagot. A családok támogatása ennél is szélesebb körű, januártól a négy gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, a családi autóvásárlási kedvezménnyel már 28 ezer család élt, a felnőtt korú gyermekeknek pedig a diákhitel extra segít, amelynek keretében 500 ezer forint kamatmentes hitelt kaphatnak.