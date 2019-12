Vége a kampánynak: engedik a túlmunkát

Egy finoman szólva sem nagy dobra vert előterjesztés szerint Péterffy Attila polgármester visszatáncolt, és – ha indokoltnak látja – engedélyezi az önkormányzati cégeknél a túlóra törvény alkalmazását. Másfél hónapja még utasítással tiltotta meg ezt.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

„Amennyiben ősszel bizalmat szavaznak nekem, úgy első teendőim egyike lesz a rabszolgatörvény elutasítása a pécsi önkormányzati cégeknél!” – fogalmazott a választások előtt egyik videóüzenetében Péterffy Attila, Pécs azóta megválasztott polgármestere. Sőt, ez év január elején maga is részt vett a túlóratörvény elleni tiltakozáson. A DK és az MSZP által a kampányban anyagilag is támogatott városvezető aztán októberi alakuló ülésre sebtiben be is terjesztette a túlóra törvény alkalmazásának tiltásáról szóló indítványát.

Az akkori előterjesztésben az állt, hogy a kormány lépése „érthetetlen és elfogadhatatlan”, egyben utasította az önkormányzati cégeket, hogy „naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak”.

Most ebből táncolt vissza Péterffy méghozzá úgy, hogy az egyébként még a képviselők által is kevésbé olvasott polgármesteri beszámolóban említette meg néhány bekezdés erejéig a dolgot. A korábbi tiltó utasítást ugyanis Péterffy úgy egészítette ki, hogy a „polgármester adhasson a korábbi határozatban foglaltaktól eltérésre engedélyt”, vagyis engedélyezi a túlóratörvény alkalmazását indokolt esetben.

Péterffy saját beszámolójában ugyanis az áll, hogy az önkormányzatnak a városi cégek jelezték, az érdekképviseletekkel egyetértésében, „a munkavállalók érdekeinek szem előtt tartásával lehetőséget biztosítottak a rendkívüli munkavégzésként elrendelhető maximális óraszám igénybevételére”. Ezzel tudták biztosítani a közszolgáltatások működését, valamint a munkavállalók is többlet fizetéshez jutottak.

A nemzeti oldalon többször is hangsúlyozták, hogy a balliberálisok részéről csupán politikai hisztériakeltésről van szó, amikor a törvény ellen tiltakoznak. A jogszabályban ugyanis nem valaki, vagy valakik által a munkavállalókra kényszerített túlórákról, hanem a dolgozó és a szakszervezet egyetértésével adható munkáról van szó, amiért plusz pénz is jár – vélekedtek.

Egyébiránt az év elején még szintén rabszolgatörvényt emlegető és az ellen tiltakozó Vasas Szakszervezet alig két hete egyezett meg arról a Hauni Gépgyártónál arról, hogy a munkaidőkeretet három évre emelik januártól. Az érdekképviselet szerint a „lépéssel jelentős számú munkahely hosszú távú megtartását teszik lehetővé”.

Ezt mondták a túlóratörvényről

A túlmunka lehetőségét tiltó rendelkezésről az októberi közgyűlésen a következőképpen vélekedtek. Vári Attila (Fidesz): „Megkérdezték-e a munkavállalókat, érdeklődtek a cégvezetőknél a dolgozók igényeiről? Úgy gondolom, nem. Ez a plusz munka, a plusz kereseti lehetőségtől veszi el az esélyt.” Péterffy Attila, polgármester: „Amire a pécsiek számíthatnak, hogy a választási kampányban tett ígéreteinket be fogjuk tartani”.

Csizmadia Péter (Fidesz): „Amikor annak idején elfogadta a törvényt az Országgyűlés, akkor a parlamenti ellenzéki képviselők politikai célokra kívánták felhasználni. Talán a rendszerváltás óta ilyen botrányos szavazásra nem került sor”.