Véget vetnének a régi, rossz falusi szokásnak

Lépni kíván a szalatnaki önkormányzat az állatvédelem területén, ezen belül a kutyák helytelen tartása ellen. A polgármester elmondta, az állatorvossal együtt ellen­őrzik a láncon tartott kutyákat, és rendellenesség esetén tesznek ellene.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve tartják ebüket, nem ritkán csak 2-3 méteres, vagy annál is rövidebb láncon, hogy még szinte megfordulni sem tud a kutya, nem hogy szabadon mozogni.

Gulácsi Erika, Szalatnak polgármestere elmondta, véget szeretnének vetni annak a falvakban berögződött régi rossz szokásnak, ahogyan a kutyákat tartják.

– Ezzel el kell kezdeni foglalkozni, mert ha nem tesszük, ez soha nem fog változni – fogalmazott. Az elkövetkezendőkben a helyi állatorvossal közösen fogják ellenőrizni az állattartás körülményeit az egyes kertekben. Nem tiltott a kutyák láncos tartása, de a tartós kikötés igen. Fontos, hogy naponta el legyenek engedve, vagy pedig futóláncon legyenek. Ahol rendellenességet tapasztalnak, illetve nem látják a szabadra engedés feltételeit, illetve ahol nem futóláncon tartják a kutyát, akkor először felszólítást, majd ha a körülmények nem változnak jegyzői és állatorvosi pecséttel ellátott levélben bírságot fognak kiszabni a tulajdonosra. A községvezető szándéka szerint mindaddig így járnak el, amíg az állattartó nem változtat a körülményeken.

Biztosítani kell a szabad mozgást

A négy éve hatályba lépett törvényi szabályozás szerint a kutyákat lehet ugyan láncon fogni, de tilos tartósan kikötve tartani. Az állattartóknak biztosítaniuk kell a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Elmulasztása nem a Btk.-ba ütköző cselekedet, viszont jogszabályellenes, így ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. Ha a gazda nem javít a körülményeken, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, alapösszege 15 ezer forint.

Még mindig mindennapos a probléma

A Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítványhoz naponta több bejelentés is érkezik a nem megfelelően tartott kutyákról. Sánta-Hetesi Beáta elnök elmondta, sokszor a helyi hatóságok sem működnek velük együtt.

– Hiába gondoljuk azt, hogy állatkínzás történik, sokszor pont a papírmunka miatt nem kapunk figyelmet. Bár vannak kivételek, de gyakran úgy vélekednek: enni- és innivaló van a kutyának és ennyi elég is – fogalmazott. Üdvözli a szalatnaki önkormányzat erőfeszítését és reméli, hogy ez az ügy is kellő figyelmet kap, mások pedig követik majd a kis község példáját. Ők is folyamatosan mondják az állattartóknak, ha nem helyes, ahogyan a kutyájukat tartják.