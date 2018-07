Végképp betelt a pohár

Problémám az uránvárosi Olimpia üzletház és Mecsek áruház zebráihoz kapcsolódik.

A fiamat többször is majdnem elütötték az említett zebrák egyikén, nekem volt, hogy a sarkamat súrolta az autókerék, mert a sofőrnek az az egy másodperc míg átérek, nagyon fontos volt. Legutóbb a Tom Market oldaláról a Mecsek áruház oldalára mentünk át a zebrán. Hátra kellett ugranunk, hogy el ne üssenek. Kérdem én, milyen ember az, aki képes lenne elütni egy kisfiút az anyjával együtt a zebrán fényes nappal, és még csak ránk sem nézett, tehát feltételezhető, ha valamelyikünket sérülés érte volna, simán továbbhajt. Sajnos én sem voltam a helyzet magaslatán, mert ahelyett, hogy megjegyeztem volna a rendszámát, idegességemben bemutattam neki.

Igazán történhetne már valami, mondjuk az talán segítene, hogy amennyiben valaki ilyet tapasztal, felírja az autó rendszámát és bejelenti az illetékeseknek, akik ez alapján egy pár évre bevonnák a jogsiját, vagy magas bírsággal büntetnék, de akár el is zárhatnák, mert én laikusként úgy gondolom, ez felér a testi épség veszélyeztetésével. El lehet ezt bagatellizálni, de a tény az tény marad, emberi életeket tesznek tönkre egy olyan sérüléssel, amitől a sértett valamilyen formában lenyomorodik. Akik pedig azzal jönnének, hogy a gyalogos direkt lassan mászik át a zebrán…Igen, vannak ilyenek, és igen, felháborító az is, de a lényeget ne felejtsük el. Azok attól még nem veszélyeztetik a mások életét, és el sem veszik azt. És azt se felejtsük, hogy az autósok és családtagjaik sem tudnak mindenhová autóval menni. Az a zebra, amin majd nekik is át kell menni, akkor lehet aggódni az olyan autósok miatt, mint a levélben említett. Mindenki vigyázzon magára!

Egy pécsi anya