Végre elkezdődik életük legnagyobb kalandja

Fáth Gergelyről, Molnár Attiláról és legendás piros Zsigulijukról lapunkban már többször is beszámoltunk. A somogyhárságyi barátok utazása ma elkezdődik, úti céljuk Sierra Leone fővárosa, Freetown.

Fáth Gergely közgazdász és Molnár Attila atya már néhány nappal ezelőtt elhagyta a baranyai falut, elutaztak a fővárosba, ahol ma délután, a rajtceremónia után felkerekednek, és elindulnak életük kalandjára. A csapatot útjuk során a családtagok, barátok és ismerősök mellett remélhetőleg az égiek is támogatják majd. Nem bízták a véletlenre, a Kaposvári Egyházmegye főpásztora, Varga László megyés püspök néhány napja megáldotta az autót Szent Kristófnak, az utazók védőszentjének oltalmát kérve.

Bodri, a 35 éves piros Zsiguli a napokban új köntöst is kapott, felmatricázták rá a csapatot támogató szervezetek, cégek, önkormányzatok nevét. Így a raliról szóló közvetítéseket és képeket nézve könnyen kiszúrhatjuk majd a baranyai csapatot. Az Elcsatangolt Bodri kutya elnevezésű csapat egyébként a 239-es rajtszámot viseli, a Spirit kategóriában indulnak, ez a kategória a rali eredeti szellemiségét hivatott megőrizni. A verseny honlapján leírtak alapján a kategóriába „csak ipari hulladék autókkal, motorokkal lehet bekerülni.” Így a nevezők között a Zsigulin – mely egyébként az egyetlen Lada lesz az egész ralin – kívül például Opel Kadett is van.

A párosnak a 8300 kilométeres utat 16 nap alatt kell teljesítenie, a tervek szerint február 16-ára kell a nyugat-afrikai köztársaság, Sierra Leone fővárosába, Freetown-ba érniük. A Budapest–Bamako-rali jótékonysági alapkoncepciója az, hogy a csapatok közvetítők nélkül közvetlenül juttassák el adományaikat a rászorulóknak, idén például a világ egyik legszegényebb országába. Gergely és Attila célja a szenegáli falu, Dindefelo ivóvízhez juttatása, ezért támogatnak egy kútfúrást, ezzel is segítve több száz ember ivóvíz­ellátását. A csapatot többek között a Pécsi Tudományegyetem is támogatja, nemcsak anyagilag, de írószereket is küldenek a rászoruló afrikai térségekben tanulók számára.