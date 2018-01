A véradás nem lehet megélhetési forrás

A véradás területén nagyon fontos a folyamatosság, minden nap 1600–1800 véradóra van szükség a készletek szinten tartásához. A téli hónapokban viszont általában csökken a véradások száma.

A hideg idő és a megfázásos betegségek miatt általában kevesebb a véradó télen, azonban az elmúlt hetekben a korábbi évekhez képest kedvezőbben alakult a helyzet. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál megtudtuk, a véradás területén nagyon fontos a folyamatosság, így továbbra is azt kérik, aki egészségesnek érzi magát, segítse embertársait.

Kékkőiné Nagy Éva, az OVSZ koordinációs igazgatója elmondta, országos szinten évente 260 ezren adnak vért. A betegellátáshoz szükséges évi 400 ezer egység vérkészítményt ennek a véradói tábornak köszönhetik a betegek. Baranyában a tavaly levett vérmennyiség 15.740 egység volt.

– Természetesen folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több ember váljon rendszeres véradóvá, ezzel pótolva a véradásból kiöregedő korosztályt és biztosítva a biztonságos betegellátáshoz szükséges vért. Az idei év egyik legfontosabb feladata, hogy felkeressük a középiskolák végzős osztályait, szeretnénk elérni, hogy ők is rendszeres véradókká váljanak – mondta az igazgató.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos kampányt indít az OVSZ, amelyek célja a véradás népszerűsítése, a véradók megbecsülésének hangsúlyozása. A kampányok alkalmával a kormányrendeletben foglalt juttatásokon felül apró ajándékokkal is kedveskednek a véradóknak.

A több száz fős véradás-szervezői hálózatnak köszönhetően naponta országosan hatvan-hetven helyszínen biztosítják a véradók számára, hogy élhessenek a segítségnyújtás lehetőségével. Az időpontokról a www.ovsz.hu/ver/veradasok oldalon adnak tájékoztatást.

Rendelet írja elő, hogy a véradás önkéntes, külső kényszertől, anyagi ösztönzőktől mentes legyen. A Vérellátó Szolgálat kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az önkéntes véradásokért csak és kizárólag olyan juttatásokat adjon, mely nem bír anyagi ösztönző erővel, hanem ehelyett a motivációra épít.

– Amennyiben a véradásért fizetnénk a donoroknak, igen veszélyesnek éreznénk, ha az emberek keresetkiegészítésként, megélhetési forrásként tekintenének a véradásra. Így tisztán anyagi érdekből előfordulhatna, hogy a donorok megpróbálnák kijátszani az egészségüket védő rendelkezéseket, így komoly kockázatnak tennék ki magukat, és azokat is, akik vérátömlesztésre szorulnak – mondta az igazgató.

Orvos dönt az alkalmasságról

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú egészséges felnőtt. A férfiak évente akár ötször, a nők maximum négyszer adhatnak vért, a két teljes véradás között azonban legkevesebb 56 nap különbségnek kell lennie. A véradásra való alkalmasságot mindig orvos dönti el, a leendő véradó részletes kikérdezése – korábbi és jelenlegi betegségei, egészségi állapot – és fizikális vizsgálata után. Az orvosi vizsgálat vérnyomásmérésből, a szív és a tüdő meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók tapintásából, valamint a látható nyálkahártyák megtekintéséből áll.