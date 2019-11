Versenyen készülnek a finom kolbászok

Idén negyedik alkalommal rendezik meg a Mágocsi Disznótoros és Kolbásztöltő Fesztivált november 16-án, ahol a gasztronómiai kínálat mellett kulturális program is várja a látogatókat.

A rendezvény központi eleme a kolbásztöltő verseny lesz, amelyen bárki megmutathatja tudását. Az alapanyagokat délután egy órától lehet átvenni, és a csapatok már meg is kezdhetik az előkészületeket. A fesztivál megnyitója két órakor lesz, ezután kezdődik el hivatalosan is a verseny. Az eredményhirdetés délután négy órakor kezdődik, és ha valaki még ezek után is éhes maradna, azt öt órától várják egy közös vacsorára.

Amíg készülnek a különböző ízesítésű kolbászok, addig is színes programok szórakoztatják a látogatókat; Gyugyi Tamás harmonikán játszik majd, Orsós Sándor a tamburazenekarával lép fel, de az Operett Színház tagjai – Szabó Noémi és Kovács Szilárd – is színpadra állnak. A Kézművesek utcájában pedig a térség alkotóinak munkáit tekinthetjük meg.

A kép illusztráció.