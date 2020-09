Veszélyeket is rejt az internet – írja olvasónk

Minden iskola arra törekszik, hogy kellőképpen felkészült legyen, ha digitális oktatásra kell átállnia a járványhelyzet miatt.

Magam is ezt tapasztalom és az ismerőseim, akiknek szintén különböző iskolákba járnak a gyerekei, ugyancsak erről számolnak be. Nem hiszem azonban, hogy a zökkenőmentes digitális oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges az, hogy általános iskolás, ötödik-hatodik osztályos gyerekek, vagy esetleg még ennél is kisebbek, internetes közösségi oldalakon saját profilt hozzanak létre, annak érdekében, hogy a tanáraikkal így tudjanak információt cserélni.

Van, ahol digitális oktatástól függetlenül is ez lett a kapcsolattartás platformja az osztály számára. Persze, ez a modern megoldás, de azért nem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy ez a korosztály a szabályok szerint nem is használhatná ezeket a közösségi oldalakat. Hiszen olyan tartalmakhoz is hozzáférhetnek, amik nem nekik valók, esetleg veszélyt jelentenek számukra.

