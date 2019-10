Veszélyes lehet, ha elmarad a kazán éves karbantartása

A fűtési szezon hivatalosan október 15-én indul, de az elmúlt napokban az időjárás kimondottan hűvösre fordult, sok lakásban most kapcsolták be először a kazánokat a nyári leállás után. A jelenlegi előrejelzések szerint a lehűlés nem tart sokáig, éppen ezért még van időnk elvégeztetni a szükséges karbantartási munkálatokat a fűtőberendezések esetében.

Ha bármiféle hibát tapasztalunk, érdemes minél előbb lépni. Egyik olvasónk osztotta meg velünk történetét, miszerint ő már szeptember közepén fűteni szeretett volna, de hibát jelzett a kazán. Azonnal felhívta a szerelőt, aki csak két héttel későbbre tudott csak időpontot adni neki. A szakemberhiány itt is érzékelhető, rengetegen keresik mostanában a szerelőket, ezért érdemes minél előbb elvégezni a javításokat, hogy minden rendben legyen, mire megérkezik a tartós lehűlés.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy fűtési fajtától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Semmiképpen sem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek mérgező gázokat bocsátanak ki, és fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását, ami akár lakástűzhöz is vezethet.

Fontos figyelni arra is, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az ingyenes ellenőrzés és tisztítás elvégzéséhez időpontot kell foglalni. A fűtési időszakban komoly veszélyt jelent a szén-monoxid. A szakemberek a mérgezések elkerülése érdekében azt hangsúlyozzák, hogy a fűtőeszköz ellenőrzésén túl érdemes beszerezni egy megbízható szén-monoxid-érzékelőt, illetve gondoskodni kell a lakás megfelelő szellőztetéséről is.

Beindították a távfűtést a lakásokban

Tekintettel az elmúlt napok hűvös időjárására, a PÉTÁV Kft. is beindította a fűtésszolgáltatást október 3-án. A távhőellátó rendszer követi az időjárás változásait, így ha napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak.

A lakóközösségeknek arra is lehetőségük van, hogy egyedileg rendelkezzenek a fűtésszolgáltatás igénybevételéről. A szolgáltatásra vonatkozó igényeket a lakóközösség képviselője jelentheti be a társaság ügyfélszolgálatán.

A PÉTÁV egyébként akkor indítja el a fűtésszolgáltatást, ha a napi átlaghőmérséklet tizenkét fok körüli értékre csökken. A hőközponti fűtőberendezés az időjárás alakulásától függően biztosítja a lakások fűtését, így szükségtelenné válik annak állandó leállítása és beindítása a hőmérséklet változásával. A szabályozó elektronika ugyanis a külső hőmérséklet függvényében automatikusan beállítja a radiátorokban keringtetett víz hőmérsékletét, és leállítja a keringtetést, ha arra nincs szükség.