Veszélyesek a száguldozó autósok a kis pécsi utcákban

Szabálytalanul és egyre veszélyesebben közlekednek az autósok a belvárosi szűk kis utcákban. Olvasóink szerint többször a behajtani tilos táblával sem törődnek.

A megyeszékhely egyik legnagyobb turistacsalogató vonzerejeként tartják számon a mediterrán hangulatú, szűk, belvárosi, kis utcákat, ahol nyaranta – a közelben dolgozók és lakók mellett – megszaporodnak a gyalogosan közlekedő kirándulók, akikre a gyorsan hajtó sofőrök nem minden esetben vannak figyelemmel. A járdák több helyen rendkívül szűkek, kijelölt gyalogos átkelőhely pedig szinte sehol nem található ezeken a területeken.

Több belvárosban élő és dolgozó olvasónk is felhívta a problémára figyelmünket, akik főként a száguldozásra és az azzal járó zajokra panaszkodnak, emellett többen találkoztak olyan autósokkal, akik nem törődve a behajtani tilos táblával, forgalommal ellenkező irányba közlekednek.

– Véleményem szerint kiemelkedően rossz a helyzet a Perczel és Kisfaludy utcában. Felháborító, amit a sofőrök ott művelnek, és őszintén nem is értem, miért ilyen szűk utcákban kell megmutatniuk, hogy mennyire gyors és hangos autóik vannak – írta szerkesztőségünkhöz beküldött levelében az egyik belvárosban élő olvasónk. – Nem is olyan régen a saját bőrömön tapasztalhattam egy kirívó esetet: megműtötték a lábamat, így kényszerűségből mankót használva próbáltam átkelni lakásom bejáratától a szemben lévő járdára, amikor is egy hölgy száguldott be kocsijával az utcánkba, aki ügyetlenkedésemet látva még rá is gyorsított, alig tudtam kitérni előle. Javasolnám, hogy 20-as sebesség korlátozó táblákat vagy legalább fekvőrendőröket helyezzenek el az érintett területeken, mielőtt nagyobb baj történne – tette hozzá.

Természetesen a járókelőkre is vonatkoznak szabályok, amiket be kell tartaniuk. Az előírás szerint kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában a gyalogos akkor kelhet át az úttesten, ha az úttestre lépés előtt annak veszélytelenségéről meggyőződött, és a közelben (50 méteren belül) kijelölt gyalogátkelőhely vagy alul- illetve felüljáró nem található.