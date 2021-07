Vezető szocialisták lehetnek Péterffy tanúi Vicze ellen

Saját aktivistáit is beidézteti a bíróságra Pécs polgármestere, hogy mellette tanúskodjanak a Vicze Csilla ellen indított perben. A tanúk között vezető MSZP-s politikusok is lehetnek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára rárontott a saját nemzetére

A szakértők és saját édesanyja mellett négy aktivistát is beidéztet Péterffy Attila a bíróságra a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivőjével szemben indított perben. Pécs polgármesterének azért van szüksége az aktivistákra, hogy alátámasszák: Vicze Csilla nyilatkozatai miatt a 2019-es önkormányzati választások kampánya alatt utcai standolásai alkalmával több választó azzal az indoklással utasította vissza őt, hogy egy „erdőégetőnek” nem írnak alá.

Péterffy Attila – annak ellenére, hogy Vicze soha nem nevezte így őt – a környezetvédő aktivistát teszi felelőssé azért, hogy ráégett ez a kifejezés. A felek csütörtöki bírósági meghallgatásán Vicze Csilla jogi képviselője fel is vetette, ha Péterffy legnagyobb sérelme abból következett, hogy a médiában több helyen is „erdőégetőnek” nevezték, akkor miért nem azok ellen indított eljárást, akik ezt a kifejezést először használták, ahelyett, hogy egy civil környezetvédőt perel be. Vicze Csilla ügyvédje annak a véleményének is hangot adott: nem lehet hitelt érdemlően ellenőrizni, hogy a CMM szóvivője miatt valóban kevesebben szavaztak Péterffy Attilára a 2019-es önkormányzati választáson.

Az is kérdéses, hogy Péterffy saját aktivistái mennyire lehetnek hiteles tanúk. Ráadásul valószínűleg nem mindannyian egyszerű „aktivisták”, mint ahogy az a csütörtöki tárgyaláson elhangzott. Kettőjük egyáltalán nem gyakori neve ugyanis megegyezik magas rangú, baranyai, MSZP-s politikusokéval. Írásban érdeklődtünk a szocialisták megyei szervezeténél, meg tudják-e erősíteni, hogy Péterffy tanúi megegyeznek vezető politikusaikkal, de cikkünk elkészüléséig nem válaszoltak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Péterffy Attila kezdetben a jó hírnév megsértéséért perelte be Vicze Csillát, amiért a CMM szóvivője azt állította róla, „2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”. Később módosította keresetét, s most már becsületsértés miatt is pereli a civilek szóvivőjét.