Vidám növények borítják a bús balkonokat

Tavasszal megszokott, hogy amikor a város közterei virágba borulnak, a panelházak erkélyén is sok színes virág díszeleg. A szemet gyönyörködtető látvány mellett nem elhanyagoható, hogy sokan paradicsomot, epret, vagy fűszernövényeket is nevelnek így.

Ma már egyre inkább elmondható, hogy a frissen szedett, házi paradicsom nem csak a kertes házban élők kiváltsága, sőt, a panel erkélyén termesztett zöldségek ugyanolyan ízletesek, szépek és egészségesek, mint a kerti társaik.

A társasházban élők számára is sok lehetőség adódik a kertészkedésre. A lakók manapság előszeretettel díszítik ablakpárkányaikat, erkélyeiket sokszínű virágokkal, de emellett praktikus okokból fűszernövényeket nevelhetnek, vagy paradicsom- paprikapalántát ültethetnek el. Sok háziasszony vélekedik inkább úgy: szeretné tudni, mi kerül az étkezőasztalra, a saját erkélyén termő paradicsomba, paprikába szívesebben harap bele, mint a hipermarketek polcairól levettbe.

Ehhez pedig nincs sokra szükség, mint némi előkészületre és folyamatos, de nem nagy terhet igénylő gondoskodásra, na meg persze némi befektetésre az elején, hiszen a balkonnövényeink beszerzésének legnagyobb tételei a cserepek. A paradicsomhoz, amelynek palántáját pár száz forintból megvásárolhatjuk, legalább 30 centiméter mély cserépedényre van szükség. Ezt nagyjából 5-6 ezer forintért vehetünk, a virágföld és a tápoldat pedig csaknem tízezer forintra emelheti a kezdő költségeinket. Pár szabályt betartva azonban olyan piros terméseket hozhatnak a növények, hogy többé a bolti termés közelébe sem akarunk majd menni.

Szintén nagyon kedvelt a háziasszonyok körében a friss fűszerek használata, amely szintén némi odafigyeléssel naponta elérhetővé teheti számunkra a bazsalikomot, rozmaringot, metélőhagymát, mentát, vagy az oregánot is. Ezeknél a növényeknél arra kell figyelnünk, hogy melyik hol érzi jól magát. Napimádó például a rozmaring, a kakukkfű, a bazsalikom, a citromfű, az oregáno, a zsálya, a majoránna, a levendula – ezek többnyire a szárazságot is bírják. Más fajták, mint a menta, a kapor, vagy a tárkony a félárnyékos helyeket kedvelik, az ő vízellátásukra oda kell figyelni. Fontos szabály, hogy a száron növő fűszerféléknek mindig csak a leveleit tépjük le, a szárát hagyjuk békén, ezzel szemben minden olyan részt, amelyik már virágozni szeretne, távolítsunk el, mert ha kinyílnak a virágok, a növény magot hoz és azután hamarosan el is pusztul.