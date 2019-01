Világhírű művészekkel működik együtt a PTE MK Zeneművészeti Intézete

Címzetes professzori címeket adományoz és egyedülálló szakmai együttműködés keretében támogatja az egyetemi felsőfokú zenei képzést a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézete.

Dr. Vas Bence, a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézete igazgatója tájékoztatása szerint a PTE Szenátusa támogatta Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész, valamint Várdai István Liszt-díjas csellóművész részére címzetes egyetemi tanári cím

adományozását. Ezen kívül egyetemi docensi címben részesült Szőke Zoltán kürtművész és Szűcs Máté brácsaművész.

A címet elnyert művészek a jövőben tovább fejlesztik szakmai kapcsolatukat az Egyetemmel. Szőke Zoltán szeptembertől az intézetben oktatóként kezdi meg munkáját. A Kamara Akadémia Egyesület Várdai István elnökletével egyesületi programjait hozza Pécsre. A már említett egyesületi programok keretében, valamint kurzusok, vizsgák stratégiai kapcsolatok terén segíti és támogatja az intézeti munkát Baráti Kristóf és Szűcs Máté. Az együttműködés pontos tartalmát és megvalósulás formáit a tavaszig megkötendő megállapodás tartalmazza majd.

Mint Baráti Kristóf elmondta: „Nagyon megtisztelő a tiszteletbeli professzori cím. Kapcsolatom a Pécsi Tudományegyetemmel hosszú múltra tekint vissza. Az elmúlt években szólista művészként rengeteg időt töltök utazással és koncertezéssel, de számomra most is

fontos maradt, hogy tanácsaimmal segítsem az egyetemet.” Várdai István számára azért is nagy dolog a cím megszerzése, mert maga is Pécsről, az egyetem falai közül indult. „Az életem úgy alakult, hogy az év jelentős időszakát külföldön töltöm, így nem tudok részt venni a mindennapi pedagógiai munkában, azonban nagy örömömre szolgál, hogy a PTE Művészeti Kara nyitott volt a Magyarországon elnökletemmel működő Kamara Akadémia Egyesülettel való gyakorlati együttműködésre. Ennek érdekében mozgósítani tudom nemzetközi kapcsolataimat, és reményeink szerint kiváló fejlesztő és gazdagító programok születhetnek.” – nyilatkozta a csellóművész.

Szűcs Máté brácsaművész nagyon fontosnak tartja a hazai tehetségek segítését, támogatását. Feleségével és kisfiával Berlinből hazaköltözve itt él Magyarországon, emellett Genfben tanít. Mint elárulta: „A Kamara Akadémia Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem között a közeljövőben létrejövő együttműködési megállapodás reményeim szerint lehetővé fogja tenni, hogy tanári munkámmal, kurzusok keretében segítsem a pécsi gyakorlati munkát. A kurzusok alkalmával, a rendezvény zárásaként az egyetem hallgatói számára koncertet is szívesen tartok majd.”

Szőke Zoltán kürtművész nagy örömmel fogadta és megtiszteltetésnek tartja a kinevezést. Kapcsolata a Zeneművészeti Intézet rézfúvós tanszakával nem újkeletű, néhány oktatóhoz – Farkas István Péter, Bazsinka József – évtizedek óta szoros munkakapcsolat fűzi. „A kürt tanszakkal nemcsak Kreka László meghívására találkoztam, a A BFZ bekopog! program kapcsán az egyetemi hallgatókkal közös produkciót hoztunk létre a tavalyi évben, az együttes munka kifejezetten inspiráló volt mindannyiunk számára…

Az eddigi kapcsolat az egyetemmel tovább fejlődik, és nagy izgalommal várom a következő iskolai tanévet, aminek induló kürt évfolyama a tervek szerint hozzám felvételizhet. Hosszú távú elképzelésem elsősorban a zenekari kürtös utánpótlás nevelése… és a hangszer szeretetét gyerekeknek átadni képes tanárok képzése.” – mondta el a művész.

Képünkön: Szűcs Máté