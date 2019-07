Villámárvizek ellen véd, de szép látványt is nyújt az új baranyai tó

Ünnepélyes keretek között adták át a két település határában, a Baranya-csatornán épült záportározót. A megvalósítás 2017 őszén kezdődött el, a munkálatok tehát bő másfél évig zajlottak, amelynek eredményeképpen csökkenteni tudják az árvízveszélyt a víz visszatartásával, illetve az érkező vízhozam csökkentésével. A tározó mintegy négyezer lakost tud hatékonyan megvédeni az árvízi károktól, hatása egészen Sásdig érezhető lesz.

A víztározó elnevezésére korábban pályázatot írtak ki, amire rengeteg ötlet érkezett. Ezek közül végül a Barátúri-tó elnevezés bizonyult a legjobbnak, a kitalálói az ünnepségen ezért díjat is átvehettek Nagy Csaba országgyűlési képviselőtől. Az eseményen többek között megjelent még Horváth Zoltán kormánymegbízott, valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a kivitelező cég részéről is érkeztek képviselők.

A projektet a Országos Vízügyi Igazgatóság és Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumban bonyolította le, a beruházás értéke csaknem elérte a kétmilliárd forintot. A tározó építésének ötlete azért merült fel, mert a Baranya-csatorna többször kilépett a medréből, a kialakult villámárvizek pedig rengeteg kárt okoztak a környező településeken.

Csónakázni, horgászni és fürdeni is lehet majd

– A tározót úgy tervezték, hogy az árvízi védekezésen kívül is hasznosítható legyen – tudtuk meg Szeledi Katalintól, Magyarhertelend polgármesterétől. – A tervek szerint lehet majd itt csónakázni, horgászni, és egy félszigetet is kialakítottak a fürdőzőknek. A polgármester azt is hozzátette, hogy a település egy csendes üdülőfalu. Ezt a nyugalmat továbbra is szeretnék megtartani, ezért olyan tevékenységeket lehet majd itt folytatni, amik a családoknak, az idősebbeknek kedveznek. A tavon tavaszra állhat be az állandó vízborítás, utána már hasznosítható lesz. Minél előbb szeretnék betelepíteni a halakat egyrészt, hogy horgászni lehessen, másrészt ez segítene a tó vízminőségének beállításában is.