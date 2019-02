„Villámcsapással” is operálnak a Mohácsi Kórházban

Néhány hete már a hétmilliós költséggel beszerzett ultrahangos vágókészülékkel is végeznek operációkat a város és térsége egészségügyi centrumában.

Az eljárás gyors, biztonságos, s a lehető legkisebb heggel járnak a műtétek.

A különböző betegségek gyógyításában a laparoszkópos beavatkozásról többnyire köztudott, hogy kisebb műtéti heg keletkezik, kevesebb időt kell kórházban tölteni és gyorsabban gyógyul a személy. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ finanszírozta új eszközzel tovább korszerűsödött a műtéti technika.

– A laparoszkópiás vizsgálattal pontos diagnózist állapíthatunk meg, az ilyen eljárással végzett beavatkozás pedig kíméletes műtéti eljárás, amely lehetővé teszi a has felnyitása nélkül a has- és medenceüregben történő operációt. Az új, kombinált ultrahangos-nagyfrekvenciás elven működő vágókészülék az eddigieknél is kedvezőbb feltételeket jelent a betegellátásban, miután a használatával gyakorlatilag vérzésmentessé válik a beavatkozás – hangsúlyozta dr. Hóbor Béla, a Mohácsi Kórház sebészetének osztályvezető főorvosa.

– A Thunderbeat elnevezése az ultrahangos vágókészüléknek megközelítően villámcsapásnak fordítható-értelmezhető, miután nagyfrekvenciájú hullámokkal helyben hőt termelve forrasztja le a nyirok-, illetve a kisebb és nagyobb vérereket. Vagyis a szövetegyesítő rendszer gyakorlatilag minimalizálja a vérveszteséget – részletezte lapunk kérésére a főorvos. A műtéti eljárások fejlődési fokán az új eszközt pedig a telefonhoz hasonlítva érzékeltette, mondván, a vezetékes asztali készülékeket a gombos mobilok, majd azt az okostelefonok követték, s ahogy ez utóbbi már minden korábbinál sokoldalúbban használható, ehhez hasonlítható a műtőikben is a színvonalváltozás.