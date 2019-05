Virágba borult a majális Pécsen

A borongós időjárás ellenére sokan ellátogattak a szombati programokra, amelyek egyszerre zajlottak két helyszínen is, délelőtt tíz órától egészen az esti órákig.

Az Uránvárosi Családi Majálist Decsi István köszöntőjével nyitották meg. Pécs alpolgármestere elmondta, a rendezvényeken igyekeznek minél több embert megszólítani, hiszen a városrész megfiatalodásával a gyermekes családok is egyre nagyobb számban vesznek részt a különböző közösségi rendezvényeken.

A hetedik családi majálison a délelőtti órákban a fiatalok Tamás Éva játéktárában szórakozhattak, itt a gyerekek interaktívan együtt énekelhettek az előadókkal. Mindeközben lámát, törpe malacot és nyulakat simogathattak az érdeklődők a Pécsi Állatkert és a MancsRanch jóvoltából, míg a bátrabbak pónilovagláson is részt vehettek. A délutáni programokon többek között fellépett a Misina Néptáncegyüttes, valamint Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara is.

Ezt követően Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta, hogy a belvárosi programok mellett szeretnék, ha a város más területein is több hasonló jellegű rendezvény kapna helyet.

A keleti városrészben is családi és színpadi programok várták egész nap az érdeklődőket. Itt a szervezők légvárral, kézműves-foglalkozással, arcfestéssel, csillámtetoválással és további ügyességi feladatokkal várták a gyermekeket és szüleiket a majálison. A Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület egy katonai ügyességi pályát alakított ki a helyszínen, amelyen bárki kipróbálhatta ügyességét. Délután két órától a színpadon – szinte szünet nélkül – fellépők szórakoztatták a jelenlévőket.

Válogathattak a növényekből a lakók

Kezdetét vette a Virágos Uránváros Program is, amelynek keretében azokat az előkerteket keresik, amelyeket a legszebben ültettek tele a tulajdonosok virágokkal és egyéb növényekkel. A hagyományok gondozása okán szombaton negyven rekesz egynyári növényt ajándékozott a város vezetése mindazoknak, akik csatlakozni kívánnak a programhoz.

A program keretében az Uránvárosban élők maguk válogathattak össze egy rekesznyi virágot, amit házuk elé szeretnének elültetni. A válogatásban az érdeklődők segítségére volt Nagy Ervin, Pécs főkertésze is. Decsi István, a Virágos Uránváros ötletgazdája elmondta, hogy szeretné, ha nemcsak a legzöldebb, hanem egyúttal a legvirágosabb városrész is lenne Uránváros.