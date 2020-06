Virágkorukat élik a bakelitek Pécsen is

Mára már igencsak retrónak számítanak a bakelitlemezek, ám ennek ellenére (vagy pont ezért) reneszánszukat élik. A fiatalabb és az idősebb korosztály tagjai is szívesen hallgatják a hanglemezeket.

Az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy a digitális technológia térhódításával végleg elbúcsúzhatunk a klasszikus hanglemezektől. Ám ez végül nem így történt, az utóbbi években a bakelitlemezek másodvirágzásukat élik, újra divat lett bakelitet hallgatni. A rajongók köre folyamatosan bővül, egyre többen kezdik el gyűjteni a lemezeket. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének adatai szerint például az elmúlt öt évben hat és félszeresére nőtt hazánkban a bakelitlemez-eladás.

A műszaki áruházakban is kaphatóak szebbnél szebb lemezjátszók, s a polcokon a CD-k, DVD-k mellett tucatszámra találhatunk bakelitlemezeket. Ezekben az üzletekben a legolcsóbb lemezjátszók 20 ezer forintért megvehetőek, de találhatunk akár igazán profi, 200 ezer forintos darabokat is. Ezek többsége rezgécsillapítású tervezéssel ellátott, választható fordulatszámmal variálható.

A lemezek tekintetében az interneten is nagy a választék, hiphop-, dance, rock-, pop, soul- és dzsesszkorongokat is találtunk. Pár száz forintért már vehetünk például Tina Turner-, P. Mobil- vagy Jimi Hendrix-lemezt is. Ám az igazi megszállott rajongók hatalmas összegeket is képesek ritka kiadásokra költeni. Az árat az is befolyásolhatja, ha a lemezt aláírták vagy különleges sorszáma van. A legelhivatottabbak akár 10–30 új darabot is beszereznek egy hónap alatt.

Korábban ellátogattunk egy lemezbörzére, ahol megpróbáltunk utánajárni, hogy ki miért ragaszkodik a lemezekhez. Egy középkorú pár férfi tagja ekkor azt mondta, hogy gyermekkorában sok bakelitet hallgatott, ezeknek teljesen más a hangzása, mint a CD-nek. Persze kell hozzá egy jó lejátszó is, de sokkal többet tudnak adni zeneminőségben is a lemezek. Felesége hozzátette: gyermekeik is hallgatják a bakelitet, ebben nőttek fel, nálunk szinte mindig szól zene.

A pécsi Király utca végén lévő egykori Elektro 55 elnevezésű üzletben évtizedeken keresztül száznál több prémium hifiberendezés sorakozott, az azóta sajnos elhunyt Gyimesi János szakmai eligazításait hallgatva klubjelleggel találkoztak itt a hangtechnika szerelmesei.

A legendás bolttulajdonossal néhány évvel ezelőtt lapunk is készített interjút, melyben jól megfogalmazta a bakelit lényegét, létjogosultságát: „Tudnak valamit a régi készülékek, ezeket bekapcsolva egész nap elhallgatja az ember, nem zavarják a magas meg a mély hangok a fülét. Az új masinákat viszont fél óra után ki kell kapcsolni, mert túl élesen szólnak.”