Virtuális ballagást tartottak a középiskolákban

A koronavírus-járvány miatt megyeszerte elmaradtak a ballagások a középiskolákban. Ám mivel mind a diákok, mind a tanárok nagyon készültek már a jeles napra, a legtöbb iskola valamilyen formában sort kerített egy kis ünnepségre. Sok helyen online búcsúztatták el a diákokat, de van, ahol később megtartják majd az ünnepséget.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban április 30-án tartották volna a ballagást, melyre a végzős diákok és a tanárok egyaránt nagyon készültek. A tanárok egy meglepetéssel rukkoltak elő, összeállítottak egy videót, egy online ballagást.

A kisfilmben végigvezetik a nézőket az intézmény folyosóin, majd Zalay Szabolcs igazgató, és az osztályfőnökök is megfogalmaztak néhány gondolatot, melyet a diákoknak címeztek. Az intézmény vezetőjének búcsúszövege az iskola honlapján is elolvasható, itt láthatóak továbbá a díjakban, kitüntetésekben részesült végzős diákok arcképei is.

A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont gimnáziuma egy rövid tanári műsort tartalmazó videoüzenetet tett közzé csütörtökön honlapján.

A ballagást szeretnék a járvány elmúltával pótolni. Mint írták: amint lehetőség lesz rá, továbbra is szeretnénk megszervezni, hogy méltó lezárása legyen az iskolában töltött éveknek. A tarisznyák is készülőben vannak. A Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban is virtuális ballagással készültek, az iskola honlapján megtalálható videóban Ritter Attila igazgató elmondja, hogy még nem mondtak le teljesen a ballagásról, ha ezt a körülmények is lehetővé teszik, júniusban egy alkalmas időpontban megrendeznék.