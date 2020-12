Virtuálisan érhető el most a kultúra

Az ünnep előtt közvetlenül online folyóiratról, fotótárlatról, neten elérhető miséről, jubileumi koncertfelvételéről számolunk be a pécsi, baranyai kultúra fogyasztóinak.

A 20. század magyar filmművészetének kiemelkedő alakjáról, Fejér Tamás filmrendezőről születésének centenáriumán e héten kedden Pécsett előadótermet neveztek el, és emléktáblával tisztelegtek előtte. A Tenkes kapitánya, a Tüskevár, a Bogáncs, Az öreg bánya titka, a Pocok, az ördögmotoros és további negyven film alkotója 1920. december 29-én Pécsett született a Janus Pannonius utcában, és ifjúkorát a városban töltötte. Rendezőként egyik első nagy sikerének, a Bogáncs című Fekete István-regényből készült filmjének több jelenetét a Tettye környéki kis utcákban vették fel 1958-ban.

Emlékére most a Zsolnay Negyed területén lévő, a Médiatudományi Tanszéknek otthont adó E25-ös épület 001-es nagyelőadóját Fejér Tamás Teremnek nevezték el, és a bejáratánál emléktáblát helyeztek el. A rendezőről a járvány lecsengését követően külön ünnepségen is megemlékeznek. A Jelenkor online Itt vidéken-sorozatában, mely a pécsi Modern Magyar Képtár gyűjteményét népszerűsíti, most legfrissebb cikként Külvárosi gyászpompa címmel Derkovits Gyula művét elemzik. Ugyanitt található írás a Képtár gyűjteményéből egy Uitz Béla- és egy Hantai Simon-képről is.

A Pécsi egyházmegye honlapján megtekinthető az advent harmadik hetének keddjén bemutatott hajnali szentmise, amit a Székesegyházban rögzítettek.

Januárban a Pannon Filharmonikusok honlapján elérhető lesz az a koncertfilm, melyet tegnap este rögzítettek Kodály és Beethoven születésnapján a Kodály Központ 10 éves fennállásának tiszteletére adott hangversenyről. Az ünnepi koncertet ingyenesen, élőben közvetítette a zenekar, a szólót Várdai István csellóművész játszotta, és közreműködött Sturcz Noémi népdalénekes. Bach, Mendelssohn, Csajkovszkij, Martucci művei szerepeltek a műsoron, valamint Kodály népdalai, táncai és Beethoven Egmont-nyitánya.

Megnyílott a VIII. Mecsek Szalon is, a Mecseki Fotóklub tárlata, de ezúttal a virtuális térben. Ezen a kiállítássorozaton nyolcadik éve a klub tagsága mutatja be új képeit, ezúttal Antos Árpád, Barakonyi Károly, Bezdán József, Boda Miklós, Déri Judit, Hámori Gábor, Horváth Csaba Tamás, Jerszi Gabriella, Kanizsai József, Kiss Imre, Kiss Zoltán, Laki Krisztina Éva, Mánfai Bence, Mánfai György, Nyárfás Balázs, Nyírő László, Orbók Ildikó, Regős István Károly, Tillai Ernő, Vitéz Tünde, Vönöczky András alkotásai láthatók. A művészek abban reménykednek, hogy tavasszal élőben is megtekinthető lesz a fotótárlat.