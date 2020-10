Vitamindús bogyókat kínálnak a mecseki erdők

A Mecsek erdőségei ősszel is tele vannak gyógynövényekkel, például csipkebogyóval, berkenyével vagy fekete bodzával. Érdemes őket szedni, hiszen számos jótékony hatásuk van.

A Mecsek legismertebb gyógynövénye a medvehagyma, nem csoda, hogy tavasz elején szinte ellepik az erdőt a gyűjtők. A természetet azonban ősszel is érdemes járni, hiszen számos bogyót találhatunk, amelyek jótékony hatással vannak immunrendszerünkre. Csipkebogyó, kökény, fekete bodza és a különböző berkenyefajok is megbújnak erdeinkben, de ha gyűjteni szeretnénk, nem árt tisztában lenni, milyen szabályok vonatkoznak erre a tevékenységre.

A törvény szerint állami erdészet kezelésében álló, de nem védett természeti státusszal rendelkező területen személyenként és naponta legfeljebb két kilogramm gyógynövény szedhető – ez jelenti az egyéni szükségletet, engedély ilyen esetben nem szükséges, kereskedelmi forgalomba viszont nem hozható a begyűjtött termés. Védett természeti területen már más a helyzet, hiszen ott még a két kilót meg nem haladó mennyiség esetén is engedélyt kell kérni a területileg illetékes természetvédelmi hatóságtól. Aki bármelyik szabályt megszegi, az ellen az állami természetvédelmi őrök intézkedhetnek, az engedély nélkül gyűjtőket helyszíni bírsággal, szabálysértési feljelentéssel szankcionálhatják.

Természetesen nemcsak a jogszabályokkal kell tisztában lenni mielőtt nekivágnánk az erdőnek, nézzünk utána annak is, mit és mikor szedhetünk. A csipkebogyó termésének színe az éretlen narancssárgától a túlérett mélyvörösig változik – ez utóbbi állapotát nem érdemes megvárni, mert az igaz, hogy a vadgyümölcs édesebb lesz, viszont C-vitamin-tartalmának nagy részét elveszti. A csipkebogyót leginkább teának használják fel, ehhez a termést meg kell szárítani, majd hideg vízben több órán keresztül áztatni. Készülhet belőle még lekvár, szörp és mártás is.

A fekete bodza a veseműködést szabályozza, a bogyókból lekvár, szörp és bor is készülhet. Szedéskor viszont nem szabad összekeverni a rokon fürtös bodzával vagy a földi bodzával, hiszen mindkettő mérgező. A berkenye több, mint száz cserje- vagy fafajt magába foglaló nemzetség, fanyar termése mindegyiknek ehető.

A begyűjtött gombát fogyasztás előtt vizsgáltassuk be

Nemcsak a kis bogyókért, hanem gombáért is érdemes most az erdőt járni, hiszen abból is találni bőven az avarban. A jogszabályok ebben az esetben is ugyanazok, mint a gyógynövényeknél, tehát gombából is csak két kilót szabad szedni naponta, amit értékesíteni nem lehet. Csak akkor árulhatjuk, ha van erre az erdészeti hatóságtól kibocsátott engedélyünk. Étkezési célra olyan gombát gyűjtsünk, amit már jól ismerünk, de mielőtt felhasználnánk, még így sem árt bevizsgáltatni egy szakembernél. Sokáig nem lehet tárolni az erdő kincsét, minél előbb főzzük vagy süssük meg, de kisgyermekeknek és érzékeny gyomrú embereknek inkább ne adjunk a gombás ételekből.