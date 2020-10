Vízen és szárazon is felfedezhetjük a csodás őszi tájakat

Beköszöntött a hétvégén az ősz, az idő hűvösebbre fordult, de ez nem jelenti azt, hogy otthon kéne maradunk, sőt a természet ilyenkor mutatja legszebb arcát.

A vírushelyzet miatt még mindig sok programot lemondanak a szervezők, és ha közösségbe is megyünk, körültekintőnek kell lenni, a távolságtartást és a maszkhasználatot be kell tartani. A zsúfolt városok helyett ezért talán jobb is, ha a természetet választjuk, ha kikapcsolódásra vágyunk.

A Duna-Dráva Nemzeti Park őszi programkínálata pedig segít felfedezni az őszi táj szépségeit.

A következő hetekben több túra is indul, amelyeken elektromos kerékpárral tekerhetünk végig a Mecsek különböző részein. Az egyik ilyen kirándulás október 3-án, szombaton indul a Tettyéről, és érinti többek között az orfűi malmokat, a Vízfő tanösvényt és az Abaligeti-barlangot is. Utóbbi helyszínen egyébként a hétvégén mi is jártunk, a hatalmas cseppkövek és kanyargós alagutak tatabányai vendégeinket is lenyűgözték.

A barlangot egyébként azért is érdemes felkeresni, mert elkezdődött a denevérek násza. Mint ismert, ezek az állatok ősz elején nászbarlangot keresnek – a Dunántúl egyik legjelentősebb nászbarlangja pedig az Abaligeti-barlang –, ezért ha szerencsénk van, denevért is láthatunk a föld alatti sétán. Ha a barlang annyira nem vonzó, akkor október 17-én szintén a Tettyéről indulva tehetünk meg egy kört Orfű, Magyarhertelend és Magyarszék érintésével az elektromos biciklikkel. Egy héttel később, október 24-én pedig a mecseki kilátókat fedezhetjük fel egy kirándulás keretében.

Aki pedig a szárazföld helyett inkább vízre szállna, annak jó hír, hogy ismét lesz kenutúra a Külső-Bédán október 3-án. A terület a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába, ide kalauzol el a program.

A nemzeti park is csatlakozott a Geotóp Nap elnevezésű programsorozathoz, amelynek keretében október 10-én szakvezetéses túra indul a Szársomlyóra a Nagyharsányi Szoborparkból. A „geotóp” olyan helyszín, ahol az élettelen természet legérdekesebb, leglátványosabb, legjellegzetesebb képződményei árulkodnak keletkezésük körülményeiről – ilyen a Szársomlyó is. A túrán azonban nemcsak azt tudhatjuk meg, hogyan keletkezett a hegy, hanem azt is, milyen érdekes mikroklímát hozott létre, és hogy milyen védett növényfajoknak ad otthont. Mindegyik túra részletes programleírása, a szükséges felszerelések és a jelentkezés módja a nemzeti park honlapján található meg.