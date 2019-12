Vízkereszt után kezdik el a fenyők begyűjtését

Vége az ünnepi időszaknak, hamarosan leszedik a pécsi Széchenyi téren álló karácsonyfa díszeit és eltűnik a fenyő. Ám nem csak ez jelzi az ünnepi időszak végét, néhány nap múlva megjelennek a kidobott fenyőfák a pécsi utcákon. Tavaly ilyenkor ellátogattunk a Domus parkolójába, ahol halmokban álltak az el nem adott örökzöldek. Szerencsére nem sokáig éktelenkedett ott a nagy halom, elszállításukról már a karácsony utáni első munkanapon gondoskodtak. Idén is elmentünk a parkolóba, ahol csak néhány fenyő árválkodott, a tavalyihoz képest ez sokkal jobb arány. S a város más részein sem láttunk 5-10 darabnál több el nem adott, ott hagyott fát.

A legtöbb pécsi lakásból legkésőbb vízkereszt napján kikerülnek a kukák mellé a karácsonyfák. De nem maradnak sokáig ott, szervezett begyűjtésüket és szelektív módon történő kezelésüket információnk szerint azon a héten el is kezdik majd. A karácsonyfákat a hulladékgyűjtés során használt járművel, jellemzően csak erre a célra rendszeresített különjárattal szedi majd össze a szolgáltató, az egyes lakóterületekhez tartozó, megszokott hulladékszállítási napokon. A tervek szerint idén is január végéig tart majd a szervezett akció.

Fontos, hogy a fákat csupaszon, azaz egyéb hulladékoktól mentesen – mint például szaloncukor, boák, karácsonyfatalp – kell kitenni a háztartási hulladékgyűjtő edények mellé. Megkönnyíthetjük a szolgáltató dolgát, ha a másfél méteresnél nagyobb fenyőfákat a kukák mellé, kettévágva helyezzük el, ezzel elősegítve az elszállítást.

Harmincegyezer lakás fűtéséhez járulnak majd hozzá

Az ünnepek után kidobott fák eltüzelése évek óta gyakorlat Pécsen, mert a nagy mennyiségben keletkező hulladék nem komposztálható, a lerakókban pedig nagy helyet foglalna el. A kidobott fenyőfák a tervek szerint idén is energiahasznosítási célokat szolgálnak majd, azokat a pécsi hőerőmű biomasszablokkjában tüzelik el. Az előző években a pécsi kukák mellől mintegy 35–40 tonna fenyőt gyűjtöttek be a szolgáltató munkatársai, így idén is hasonló mennyiségre lehet számítani. A begyűjtött fenyőket mobil aprítógép segítségével dolgozzák fel és gyantatartalmuk miatt más tüzelőanyagokkal vegyítik – ezáltal mintegy 31 ezer pécsi távfűtéses lakás melegéhez járulnak hozzá az év elején