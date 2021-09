Vizsgálatot kértek a városi főépítész ügyében

A baloldali városvezetés által kinevezett pécsi főépítész, Karlovecz Zoltán összeférhetetlenségét is firtatni kezdték, a Megyeri út melletti 400 lakásos társasház építése kapcsán. A nemzeti oldal szerint a beruházás komoly közlekedési problémákat okozhat.

Bár a baloldal igyekezett azzal érvelni, hogy a nemzeti oldal a város fejlődése ellen van, amikor a Megyeri út mellett a Pécs Pláza és az ottani élelmiszer-áruház közötti területre felhúzandó 12 milliárdos lakóparkkal kapcsolatos kifogásait megfogalmazza, de a fideszes frakcióvezető Csizmadia Péter tényekkel is megcáfolta. Elmondta ugyanis, hogy például éppen a jobboldali városvezetés idején indult meg a Szigeti városrész átalakulása, ott számtalan új társasház felhúzása, így örömmel veszik a fejlesztéseket. Ám a Megyeri út már most is túlzsúfolt, egy közel 400 lakásos társasház megjelenése közel 600 autót zúdíthat rá az útra, inkább több kisebb ilyen ingatlanfejlesztés lenne célszerű.

A városvezetés azzal védekezett, hogy 2008 óta hevert parlagon ez a terület és 508 parkolót írtak elő a beruházónak, ami több a kötelezőnél. A 400 lakásos épület felhúzása évekig tarthat még, a céggel megkötendő településrendezési szerződésben pedig azt is kérték, hogy az építkezés idején az elkerülőutat használják a kamionok, valamint külön utat is építenek majd.

A pécsi közgyűlésen viszont elhangzott az is Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) képviselő részéről, hogy miközben a város főépítésze Karlovecz Zoltán, addig a fejlesztés vázlatterveit a Karlovecz Építésziroda végezte el. Ez elképzelhető, hogy nem feltétlenül összeférhetetlen, mindenesetre etikailag megkérdőjelezhető, meglehetősen aggályos, ezért kezdeményezte is az ezzel kapcsolatos vizsgálat lefolytatását – mondta.

Ruzsa Csaba alpolgármester szerint éppen ezért módosították a vonatkozó önkormányzati jogszabályt. Majd maga a főépítész is azt mondta, hogy végezhet tervezési munkát Pécsen, erre a jogszabályok mellett lehetőséget ad neki az önkormányzattal kötött szerződése.

Lapunknak már korábban is jelezték helyi tervezők, építési vállalkozók, hogy nem nézik jó szemmel azt, hogy a városi főépítész így jár el a Pécsen.