Volt Bóbita: súlyos eljárás lehet, ha baleset történik

Még februárban kerestük meg a pécsi önkormányzatot azzal a kérdéssel, hogy szerintük mennyibe kerülne a homlokzatot kicsit felújítani, a kitört ablaküvegeket cserélni, az esőelvezetéssel kapcsolatos problémákat megoldani. A közel fél évvel ezelőtti kérdéseinkre hónapokig nem érkezett válasz. Néhány napja pedig az egyik idős, tüke pécsi olvasónk már a balesetveszélyre hívta fel a figyelmet, mondván a kiszakadt, darabokra tört ablaküvegek megsebesíthetnek akár felnőtteket, akár gyermeket is.

A pécsi önkormányzat ezek után az újabb megkeresésünkre már reagált és azt írták, hogy „a szóban forgó törmelék eltakarításáról természetesen gondoskodik az önkormányzat. Pécs város vezetése ebben az esetben is átfogó megoldásra törekszik. Az ingatlan ma is egy konkrét ajánlat része, a cél a kulturális célú hasznosítás, erről jelenleg várjuk a döntést. Addig, amíg nem sikerül hosszútávú megoldást találni az ingatlan hasznosítására, igyekszünk kezelni a hosszú évek alatt kialakult helyzetet”. (A baloldali városvezetés korábban pályázott ugyan közvetlenül az EU-hoz az ingatlan átalakítása érdekében, de nem jártak sikerrel az innovációs zenei központ létrehozatalának ötletével.)

A helyzet jogilag azonban ennél sokkal világosabb: sérülés vagy károkozás esetén egyrészt polgári és büntetőeljárás is indítható – fogalmazott Hidegné dr. Csernik Aranka ismert pécsi ügyvéd. Mint mondta, ha önkormányzati tulajdonban van az ingatlan, nyilvánvalóan van annak vagyonkezelője, így az perelhető is, amennyiben valaki megsérülne, akkor akár kártérítést, sérelmi díjat is lehet követelni, valamint büntetőeljárás keretében foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt feljelentést is lehet tenni, hiszen a vezetőnek a felelőssége, hogy az ingatlant ne hanyagul kezelje, hanem az elvárható gondossággal.

Mint mondta, általánosságban ilyen esetekben érdemes írásban közérdekű bejelentést is tenni, hogy hivatalos úton is értesüljenek az illetékesek a problémáról, illetve akár a katasztrófavédelemnek is jelezni a balesetveszélyt.

Az életveszélyt a tűzoltók elhárítják

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hulló üvegszilánkokkal kapcsolatosan elmondta, amennyiben a tűzoltókat értesítik a 112-es segélyhívó számon, akkor a kivonuló egység abban tud segíteni, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetet haladéktalanul megszünteti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy elsődlegesen a kitört üvegdarabokat eltávolítja, illetve – amennyiben szükséges – a gyalogos forgalomra veszélyes területet körbekordonozza. A homlokzat és az ablakok felújításával, valamint az esőelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása a továbbiakban a tulajdonos és a fenntartó feladata – fogalmaztak.

Lapunkban a korábbiakban többször is beszámoltunk róla, hogy a volt bábszínház épülete is szerepel azon az értékesítési listán, amelyen több mint nyolcvan, jelenleg még a város birtokában lévő ingatlan között ott van még a volt terrárium Munkácsy Mihály utcai épülete és az egykori vidámpark is.