„Volt tehát egy történelmi Magyarország és nincs többé”

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondott egyszerre megható és felkavaró beszédet a szerdai pécsi koszorúzáson – az alábbiakban ezt olvashatják.

Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim!

Nemzettársaim, Honfitársaim!

Trianon századik évfordulóján a megszólítás, ahogyan én, a Szabadkáról, Vajdaságból, a történelmi Magyarország délvidéki részéből érkező magyar megszólíthattam Önöket, mindent kifejez a mai napról, mindent elmond a történelmi Magyarország iránti zsigeri gyűlölettől vezérelt győztesek szándékáról, és mindent elmond rólunk is: egykori és mai önmagunkról.

Tisztelt Emlékezők!

Szabadka szülötte, Kosztolányi Dezső írta 1920-ban: ,,Nincs, ahova hazatérjek, ténfergek, mint a kísértet éjszaka.“ Erre emlékezünk ma. Erre a száz évvel ezelőtti érzésre, amit minden magyar érzett. És most nem csak a veszteségre, nem csak a gyászérzésre gondolok, hanem az árvaságra, a kirekesztettségre, a megalázásra. Ezt tartom nem csak 1920. június 4-e, de 1918. november 13-val kezdődő valamivel több, mint másfél év legnagyobb európai szégyenének a nagy háború lezárása vonatkozásában. A szándékos megalázás folyamatát.

Kosztolányi Rapszódia című, tehát mint a címe is mondja, erős érzelmekkel átitatott versének kezdősorai nem csak a Délvidék sorsára utalnak, nem csak arra, hogy megszakadt a kapcsolat Budapest és Szabadka között, véglegesült az, ami már 1918. november 13-án megtörtént. És nem csak arra utalnak ezek a sorok, hogy ugyanez ment végbe Keleten, Nyugaton és Északon is.

Ezek a sorok a megalázottságra utalnak. Arra a szándékos folyamatra, amit Európa győztes hatalmai bemutattak. A visszaemlékezéseket olvasva, és tévedés ne essék, nem csak gróf Apponyi Albert és más, konzervatív érzelmű politikus, korabeli magyar döntéshozó visszaemlékezéseire gondolok, hanem Jászi Oszkáréra és Károlyi Mihály visszaemlékezésére ugyanúgy, tapasztalhatjuk, hogy mindannyian beszámolnak arról, hogy semmibe vették őket.

A nagyvilág árvájának nevezi a vers folytatásában Kosztolányi a magyart, de mást is kimond. Kimond egy olyan igazságot, amivel ha nem néz szembe a magyar ember, az örökre meghatározza a sorsát. Azt írja, hogy ,,Megy az élet, jő az élet, ebek vagyunk és cselédek, bolondok.“

A költő összefoglalva millió magyar tehetetlen dühét, fájdalmát, gyászát, azt is kimondja, hogy ez befejezett dolog. Kimondja azt, amivel halandó ember nem nézhet soha szembe, mert az életösztöne tiltakozik ellene. Ez pedig a halál jelentette befejezettség. Az, hogy nincs tovább. Az, hogy valami volt és soha többé nem lesz.

Volt tehát egy történelmi Magyarország és nincs többé. Az élet pedig megy tovább. Felkel a nap. Június 4-e után is minden nap felkel a nap. A halottnak ez nem számít, mert nem tudja. Az országnak, ami létezett, erdői, vasutai, bányái, ipara volt, emberek nyüzsögtek benne, torzsalkodtak, vetélkedtek, szerették egymást, olvasóköröket és színházakat működtettek, mezőkön lovakat futtattak, megszűnt a létezése. Az ország az fogalom is, elképzelés, ideál, reménykedés, előrehaladás. Mindez megszűnt, amikor az ország megszűnt. A fogalom legfeljebb a lexikonokban lesz megtalálható, az ország meg térképrajzon. De az emberek! Az emberek, akik abban a meghalt, legyilkolt, az európai nagyhatalmak gőgös és rövidlátó másfél éves tevékenysége alatt legyilkolt országban felébrednek, már nem emberek, hanem kutyák. Kutyák, cselédek és bolondok.

Kemény szavakat írt Kosztolányi, de igazakat. Kimondta, miképpen érezték magukat az emberek. Mit tettek velük, mit akartak elérni Magyarország másfél éves gyalázásával. Június 4-e a volt a pont az i-n.

Másfél éven át a magyarokat szisztematikusan alázták. Azt akarták, hogy úgy az anyaországban saját magukat, a határon kívülre szorított, levágott országrészekben felébredő magyarokat pedig a többségiek tiporják, leköphessék, megalázhassák, móresre taníthassák, kutyákká, cselédekké tegyék és bolondnak tarthassák.

Az első világháborúnak a vége a veszteseket megbüntette, de a történelmi Magyarországot meg akarta ölni. Az ország kivéreztetése és az emberek lelkének megtörése által. Az a nemzet, amelynek tagjai ebek, cselédek és bolondok, követi a halálba az országot is, amelyben élt és amit feldaraboltak. Kosztolányi pontosan és jól megfogalmazta. Mert ez volt a cél.

Ez volt a trianoni békediktátumot megelőző másfél éves folyamat és ez volt június 4-nek a célja. Nem csak a történelmi Magyarországot eltüntetése, hanem a maradék ország kizsigerelése és a magyar emberek méltóságának elvétele, éljenek bárhol. Erről szól a békediktátum mindegy egyes cikkelye.

Tisztelt Nemzettársaim!

Az 1921. évi XXXIII. Törvénycikk, a trianoni békeszerződés teljes szövege, amit másként, mint diktátumként, a fentiekben elmondottak fényében sem tekinthetünk, amikor nemzeti érzelmű kormányok voltak hatalmon Magyarországon, gyászkeretet kapott.

Alkalmi beszédemben most Önökhöz, nem csak mint emlékezőkhöz, hanem mint nemzettársaimhoz is szólok. Magyarok vagyunk, nemzettársak. Én a történelmi Magyarország délvidéki részéből származom, szülőfalum a következőképpen szerepel a trianoni békediktátumban: ,,innen általában kelet felé, Kiszombor állomástól délnyugatra körülbelül 4 km távolságnyira, körülbelül kelet-délkeletre a 84. magassági ponttól és dél-dél-nyugatra a 83. magassági ponttól a helyszínen választandó pontig, amely hármas hármas határpontja lesz Romániának, Magyarországnak és a Szerb-Horvát-Szlovén Államnak“. Ez azt jelenti, hogy a családom egyik része Magyarországon maradt, a másik része pedig az új országba került. Ezrek és ezrek tapasztalata volt ez az etnikailag összefüggő, magyarok lakta térség centiméterenkénti feldarabolásában, szándékos élveboncolásában.

Nem tudom elképzelni azt a helyzetet, amikor – jelképesen szólva – ez a törvény nem kap gyászkeretet Magyarországon. Nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy politikusoknak, közéleti embereknek, egyszerű embereknek, Magyarország népének a lelkében nincs gyászkeret, amikor erre a békediktátumra gondol. A szétszakított hazára, a levágott részekre, az etnikailag összefüggő, magyarok lakta vidék centiméterenként történő darabolására.

De jól tudjuk mindannyian, hogy nagyon is voltak ilyen helyzetek, 1920 után a határon kívülre szorított magyarok számára, 1945 után minden magyar számára ez volt a helyzet. Csak a nemzeti kormányok teszik gyászkeretbe a trianoni békediktátum szövegét. Nem akarok igazságtalan lenni. Ellenkezőleg! Szeretném ezen a napon, Trianon századik évfordulóján hangosan és világosan kimondani, hogy Károlyi Mihály és Jászi Oszkár az 1918. november 13-ai belgrádi egyezményt igazságtalannak tartotta, ahogyan minden magyar politikus igazságtalannak tartotta 1920. június 4-ét. Ebben a vonatkozásban a száznyolcvan fokos változás 1945 után következett be.

Károlyi Mihálynak Belgrádban, amíg a francia tábornokkal tárgyalt, gondolkodásának az volt a lényegi hibája, hogy azt hitte, ha megtagadja a nemzeti folytonosságot, azzal eredményt ér el.

Tisztelt Nemzettársaim!

Úgy hiszem, hogy ha mindenkor becsületesen kell beszélnünk a magyar történelem azon időszakairól, amelyek tragikus és megbocsáthatatlan sebet ütöttek a nemzet testén, akkor ugyanezt kell tennünk trianonnal kapcsolatban is. Trianon nem a nemzeti érzelmű magyarok tragédiája, hanem minden magyar emberé. Az a politikus, aki úgy hiszi, ideológiai megfontolásból felülírhatja a nemzet létezésének folytonosságát, az a nemzet megmaradását, egyenrangú partneri helyzetét ássa alá.

Károlyi Mihály úgy gondolta és ki is mondta, hogy minden, ami 1918. november 1-je előtt történt, a feudális Magyarország hibája, bűne, vétke volt, és velük új világ kezdődik. Nincs olyan nemzet, amelyik a bűneit és nagy pillanatait nem teszi be a közösbe. Aki ezt felülírja, az a nemzet lényegét kérdőjelezi meg. Ez volt Károlyi hibája. Van, amikor annak érdekében, hogy pozicionálhassuk magunkat, hogy a tárgyalások folyamatában ne cselédek, kutyák és bolondok legyünk, vállalnunk kell azt is, amivel politikai és ideológiai szempontból nem értünk egyet.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, a magyar baloldal ezt máig nem tanulta meg. Ez több mint bűn, ez olyan hiba, ami mindig megalázott és legyűrt helyzetbe taszítja Magyarországot, ha baloldali kormányzás alá kerül. Nem a szavaim, hanem az elmúlt száz év magyarországi történelme igazolja állításaimat és az a tapasztalat, amit a véres háborúban megszületett Szerbia polgáraként éltem végig. Nem volt és nem lehetett olyan helyzet, sem a szocialista, sem a szociáldemokrata, sem a haladó, tehát egyetlen jobb- vagy baloldali előjelű szerb kormányzás sem képviselt soha olyan álláspontot, amivel megszüntette volna a nemzeti lét folyamatosságát. Ennek nagy ára volt a szerbek számára is, de tudták, hogy vannak pillanatok, amikor összeszorított foggal, de ki kell tartani a tárgyalások alatt, mert aki időt nyer, életet nyer.

Amikor Magyarországon a jelképes gyászkeret ott lesz a trianoni békediktátum szövege körül függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldali-e a kormány, akkor teljes mértékben helyreáll a nemzeti lét folyamatossága – addig, amíg ez nem történik meg, a baloldal mindig előbbre valónak fogja tekinteni saját politikai családjának való megfelelést, mint a nemzetet. Ez az ő óriási, történelmi tévedésük. Addig, amíg ezt nem látják be, tisztelt Nemzettársaim, csakis egymásra számíthatunk. Nekünk, akik a nemzeti lét folyamatosságában hiszünk, nem vonva kétségbe a történelmi tényeket és a valóságot, tisztelve a velünk élő többségi nemzetet és minden más kisebbséget, nekünk kell a baloldali politikusok helyett is helytállni. De én optimista vagyok ebben a kérdésben, mert úgy tapasztalom, hogy a magyar emberek ebben a kérdésben a nemzeti erőkkel értenek egyet. A magyar nemzet egyetemes volta nem politikai kérdés az emberek számára, hanem alapvetés.

Tisztelt Honfitársaim!

Az a szó, hogy honfitárs, jelentése szerint olyan emberekre vonatkozik, akik ugyanazon honnak, ugyanazon hazának a tagjai. Honfitársak az azonos országból származó személyek. A beszélővel egy hazában, egy országban született másik személy.

Ma, Trianon századik évfordulóján hálás vagyok azok a kegyelemért, hogy nem csak emlékezőknek, nem csak nemzettársaknak, de honfitársaimnak is szólíthatom Önöket. Hálás vagyok és büszke vagyok arra, hogy a száz évvel ezelőtt megjósolt nemzethalál, amin olyan sokan dolgoztak kilencven éven keresztül, a nemzet feltámadása lett 2010-ben.

Trianonra a századik évfordulón mi, magyarok, éljünk bármely pontján a világnak, emelt fővel, büszkén gondolunk. Kihúzva magunkat, a himnuszt szívünk fölé helyezett kézzel, hangosan és emberi méltóságunk, európai voltunk teljes tudatában énekeljük, együtt, honfitársakként. Mert igaz ránk a szó jelentése, Hölgyeim és Uraim! Honfitársak vagyunk, ugyanazon honnak, ugyanazon hazának tagjai. Akkor is azok vagyunk, ha nem egy országban születtünk és élünk. Ezt pedig két jogi aktus tesz lehetővé. Két olyan törvény, ami a nemzeti folytonosság szent és sérthetetlen igazságát hirdeti, jelképesen és valóságosan is felülírva a nemzet trianoni szétdarabolásának tényét, a nemzet összetartozásának napjává, ezáltal ünnepé szentelve június 4-t.

Ez pedig a magyar Országgyűlés által 2010. május 31-én elfogadott 2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozásról szóló tanúságtételről, amely 2010. június 4-én lépett hatályba, másik pedig a május 26-án elfogadott, azév augusztus 20-án hatályba lépett, 2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV törvény módosításáról, amit gyakran csak kettős állampolgárságról szóló törvénynek neveznek, és amit Gyurcsány Ferencen és Szabó Tímeán kívül még hatan nem támogattak.

A nemzet fogalom, amit mi töltünk meg tartalommal. A nemzet vágy, amit mi, emberek teszünk valósággá. De a nemzet ugyanakkor keretrendszer is, törvények, szerződések, megállapodások sokasága, ami kijelöli a helyünket a többi nemzet között. Ez folyamat, aminek alapja az, ahogyan önmagunkat definiáljuk. A többi nemzet között a helyünket az fogja meghatározni, hogy miként tekintünk önmagunkra. Ha egymáshoz ragaszkodva, a nemzet folyamatos létezését jogi keretrendszerbe foglalva valljuk, hogy mi, magyarok egyetlen nemzet tagjai vagyunk, éljünk bárhol a világban, akkor a velünk szomszédos országok is ennek mentén fognak viszonyulni hozzánk. Elfogadva békejobbunkat, elfogadva együttműködési szándékunkat.

A magyar nemzet újraegyesítésében múlthatatlan hála illeti meg a 2010 óta regnáló magyar kormányt, élén Orbán Viktor miniszterelnök úrral, ugyanakkor múlhatatlan hála illeti őket azért a bölcsességért is, hogy ezt az utat mértéktartással, a szomszédos országok érzékenységének és saját történelmükről való gondolkodásuk tiszteletével tették meg. Nekem és a vajdasági magyaroknak Magyarország a honunk, de a szülőföldünk, az otthonunk Szerbiában van. Csak akkor tudunk előrehaladni, kölcsönös tiszteletben együttműködést építeni, ha ugyanezt a jogot másoktól sem vitatjuk el. Megértéssel lennünk más nemzetek történelmi tapasztalata iránt lehetőséget eremt arra, hogy ugyanilyen megértést várjunk el mi is másoktól. Az a tény, hogy a Nemzeti Összetartozásról szóló tanúságtétel törvénye, ami a trianoni döntéshez való viszonyunkat önti jogi keretbe, a magyar mellett tíz nyelven olvasható, nem csak gesztus, hanem olyan szimbolikus és valóságos cselekedet, amely joggal várja el mások irántunk való tiszteletét.

A huhogók és kárörvendezők tíz évvel ezelőtt konfliktusokat jósoltak ezen két törvény kapcsán. Ma, Trianon századik évfordulóján büszkén jelentem a déli végekről, nem csak él, de bizakodva tekint előre a magyar.

Isten éltesse a nemzetet!