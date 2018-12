Vonat érkezik vasárnap Eszékről, újraindulnak a járatok a két város között

December 9-étől, pélmonostori átszállással újra közlekedik majd vonat a két nagyváros között.

Száznegyvennyolc évvel ezelőtt gördült be az első vonat Eszékről Pécsre. A járatot pár évvel ezelőtt megszüntette a horvát vasúttársaság. Most vasárnap, Eszék Város Napjának alkalmából külön vonat érkezik Horvátországból. Az Indóház téren Páva Zsolt Pécs polgármestere és Ivan Vrkić Eszék polgármestere sajtótájékoztatón jelentik be, hogy december 9-étől, pélmonostori átszállással újra közlekedik majd vonat a két város között.

