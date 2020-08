Vonattal, busszal is szívesen utazunk a magyar tengerhez

Idén a járványhelyzet miatt az eddigieknél jóval többen nyaralnak belföldön. Az utazáshoz sokan választják a tömegközlekedést, ugyanis vonattal, busszal Baranyából is el lehet jutni, akár átszállás nélkül is, a Balatonra.

A belföldi nyaralások, s ezen belül is az egynapos kirándulások szerepe az utóbbi hónapokban felértékelődött. Sokan választják a Balaton-parti településeket úti célul, ahova gyakran vonattal, busszal indulnak el. A MÁV lapunkhoz eljuttatott közleményéből kiderül, hogy sikeresek az új balatoni jegytípusok. Ebből is jól látszik, hogy az itthon nyaralók továbbra is számítanak a vasúttársaságra.

– A Balaton déli partjára 335 ezren, az északi partra pedig közel 164 ezren érkeztek vonattal az elmúlt egy hónapban. A MÁV-START több új jegytípus bevezetésével is igyekszik az utasok kedvében járni. Idén nyáron például már lehetőség van a Balaton 24 és a Balaton 72 jegyekkel is utazni, bevezetésük óta már ötezernél is több kelt el – fogalmazott a MÁV.

A Pécsi Vasútállomásról egyébként Szentlőrinc, Kaposvár érintésével juthatunk el vonattal Fonyódra, ahonnan Siófok vagy Tapolca felé is lehet utazni. A MÁV-START a biciklis utasok számának ugrásszerű növekedése miatt a Balatonra közlekedő déli parti sebesvonatok egy részében nagy befogadóképességű, azaz 28 kerékpár szállítására alkalmas kerékpárszállító kocsikat állított forgalomba. Folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal kívánnak eleget tenni az egyre növekvő kerékpárszállítási igényeknek. A hosszú távú fejlesztési program célja, hogy minden vonaton biztosított legyen a kényelmes, kiszámítható kerékpárszállítás, hiszen ezt a népszerű szolgáltatást évente több mint háromszázezren veszik igénybe országszerte, a vasúttársaság összesen 655 kerékpárszállító funkcióval is rendelkező járművét használva.

A tömegközlekedés kapcsán fontos azt is hangsúlyozni, hogy a MÁV kéri az utasokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.

A Volánbusz járatain is érvényesek

Számos Balaton-parti település autóbusszal is elérhető vállalható időn belül Pécsről. Balatonlellére például akár átszállás nélkül is utazhattunk 2 óra 20 perc alatt, de Siófok és Fonyód is nagyjából hasonló idő alatt érhető el a baranyai megyeszékhelyről busszal. S ha már a Balaton-parton vagyunk, ott is közlekedhetünk busszal. Július 29-től Balatonfüred és Tihany között a Volánbusz helyközi járatain is érvényesek a Balaton 24 és Balaton 72 elnevezésű, teljes árú vagy kedvezményes vasúti napijegyek – derült ki a Volánbusz közleményéből. A napijegyekkel a Budapest–Balaton­almádi–Balatonfüred–Tihany vonalon közlekedő autóbuszjáratokat Balatonfüred és Tihany között kiegészítőjegy váltása nélkül lehet igénybe venni. A helyközi járatokon a jegyek a két település bármely megállóhelyéről és megállóhelyére érvényesek. A napijegyek az állomási pénztárakban és a MÁV-applikációban érhetők el, az alkalmazásban történő vásárlás esetén 10 százalékos kedvezménnyel.