Vonzóbbá teszik a Drávát a turisták számára

Letölthető térkép és többnyelvű tájékoztató füzet is segíti a tájékozódást a folyón.

A Dráva Európa egyik legérintetlenebb folyója, egyedülálló természeti értékei miatt számos lehetőséget kínál turisztikai fejlesztésekre.

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Ddvizig) és a horvát hajózási ügynökség (Agencija za vodne putove) közös projektjének is a drávai turizmus fellendítése, a hajózási útvonalak fejlesztése volt a célja. A határokon átnyúló projekt 2017. június 15-én indult, záróeseményét jövő héten tartják Pécsett.

A projektre a két szervezet összesen 277 ezer eurós támogatást kapott, amelynek nagy részét az Európai Unió biztosította.

A pályázat során szakemberek modern eszközökkel vizsgálták a Dráva medrét, hogy információkat kapjanak a folyó vízi útjának használhatóságáról, a biztonságos vízi közlekedésről, tudtuk meg a Ddvizig közleményéből. A mérés megmutatta a közel 200 kilométeres hajózási útvonalon veszélyt jelentő természetes és mesterséges akadályokat, és pontos képet adott a mélységi viszonyokról is. A kinyert adatokból egy digitális térkép is készült, amelyet bárki le tud tölteni okostelefonjára. Az applikáció azon túl, hogy a biztonságos hajózási útvonalak feltüntetésével segíti az eligazodást, tartalmazza a folyó menti turisztikai látnivalókat, gasztronómiai és szálláslehetőségeket, valamint a környékbeli kerékpárutakat a Dráva mindkét oldalán.

A tájékozódást magyar, horvát, angol nyelvű kiadványok és információs táblák is segítik a létrehozott turisztikai kikötőkben, Drávaszabolcson, Vejtiben, Drávasztárán, Szentborbáson, Barcson, Bolhón.