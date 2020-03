Webkamerán keresztül követhető nyomon a pécsi fókapár élete

A pécsi állatkert fókapárja, Donka és Bonifác hatalmas népszerűségnek örvend a látogatók körében. Az aranyos kis állatok rendkívül aktívak és játékosak, öröm nézni őket a szárazföldön és a víz alatt, a medencében is. Aki valamilyen okból kifolyólag nem tudja személyesen meglátogatni az aranyos párost, annak jó hírünk van: már interneten is végigkísérhetjük napjuk vízben töltött részét a CsodalatosMagyarorszag.hu portálon.

Donka és Bonifác ugyanazon a napon születtek, habár két különböző helyen: a hím a Nyíregyházi Állatparkban, míg a nőstény a németországi Augsburgban látta meg a napvilágot 2015-ben. Bonifác egy éves korában költözött Pécsre, hogy előkészítse a terepet 2017-ben érkező párja számára.

Mivel a hím fóka nagyon fiatalon érkezett városunk állatkertjébe és itt nőtt fel, rendkívül szoros köteléket alakított ki gondozóival, ebben az időszakban az emberek jelentették számára a társaságot. Bonifác okos, könnyen tanuló állat, a tréningek során hamar elsajátította az újabb és egyre bonyolultabb feladatokat. Az apróra vágott hering a kedvence, de néha más halakat is jóízűen elfogyaszt.

Donkát kezdetektől fogva nagyon szereti kis barátja, találkozásuk szerelem volt első látásra. Játékos birkózásuk gyakran megfigyelhető a fókamedence betekintő ablakán keresztül. Kapcsolatuk azért is lehet ilyen harmonikus, mert Donka igen félénk volt, amikor Pécsre érkezett, amin „vőlegénye” és az állatkerti gondozók féltő gondoskodása segített. A fókalány mára már belerázódott az itteni életbe, a tréningeken ugyanolyan ügyes, mint Bonifác és pécsi otthonával is megbarátkozott.

Hol lehet velük találkozni?

Élőben a Pécsi Állatkert és Akvárium-terráriumban csodálhatjuk meg a fókapárt, nyitvatartási időben. A látogatóknak lehetősége nyílik megfigyelni az állatokat, ahogy a medencén kívül süttetik magukat a napos kifutón, vagy játszanak a számukra elhelyezett labdákkal. A látványetetések alkalmával, amelyeket hétvégén és ünnepnapokon 11.30-kor és 14.30-kor tartanak, akció közben is megnézhetjük őket.

A speciálisan kialakított betekintő ablakon keresztül a fókák rendkívül látványos és izgalmas vízi élete is nyomon követhető. Ez utóbbira ráadásul most már online is lehetőség nyílik a CsodalatosMagyarorszag.hu portálon. A nemrég a fókamedencéhez kihelyezett webkamerán keresztül akár egész nap gyönyörködhetünk a két aranyos emlősben: játszanak, szeretgetik egymást, buborékokat fújnak, sőt aki reggel ránéz az élő videóra még azt is láthatja, ahogy a medence alján szunyókálnak.