Weisz Gergő fegyverkovács csapatával varázsolja el a közönséget

Weisz Gergő fegyverkovács pontosan tudja, hogy a tűz nem játék. Mindazonáltal hosszú ideje tesz azért, hogy szórakoztató tűz- és fényjátékával elbűvölje a közönséget.

– Több civil szervezet tagja, elnöke. Melyek ezek?

– A Tűz és Kard Rendje Hagyományőrző Egyesület elnöke vagyok, a csapattal nagyon régóta járjuk a különböző hagyományőrző rendezvényeket, a 15. századot idéző bemutatókat tartunk. Egy nagy reneszánsz fesztiválon láttam először egy nagyon látványos tüzes játékot. Akkor eldöntöttem, én is szeretném ezt csinálni, így 2015-ben megalapítottuk a Szikrázó Tűz Tűzzsonglőr Csapatot, amelynek a vezetője vagyok. Emellett 3 éve megalakult az Aces High Motoros Egyesület, amelynek titkára vagyok.

– Hogy tanulta meg a tűzzsonglőrködést?

– Az első próbálkozás egy poi labdával (alapzsonglőreszköz) meglehetősen viccesre sikerült, én elestem, a járókelők megijedtek, hogy megsérültem, a feleségem pedig röhögött, mert látta, hogy nincs baj. Ez persze nem vette el a kedvem, nagyon hamar megtanultam használni ezeket az eszközöket, majd a siklósi vár által elvállaltunk kisebb fellépéseket. Szép lassan összedolgoztuk a látványt, nagyon figyelünk a zenére és a fényjátékra is.

– Mindig újat kell mutatni?

– Ezen nagyon sokat dolgozunk. Azt szoktam mondani, hogy lehozzuk a tűzijátékot a földre, mi magunk vagyunk a tűzijáték. Elkezdtem különböző pirotechnikai berendezések bevonását is, majd egyre több ötlet jött, és mivel kovácsolásból keresem a kenyeremet, így a repülő pernye látványos pörgetését is beleépítettem a műsorba. Most lézershow-val állunk elő, egy igazi fényszínházat álmodtam meg.

– Most jön az a rész, hogy otthon ne próbálja ki senki?

– Igen, így van. A tűzzel nem szabad játszani, mi is rengeteget gyakoroltunk, van is jó pár égésnyom a karomon. Mindig van új ötletem is, amit gyakorlok, és a megvalósításig nehéz és fájdalmas az út.

– Mennyi fellépés volt a nyáron?

– Annyi felkérést kaptunk, hogy már a jövő évi naptárat írjuk. Minden hétvégén 3-4 helyre mentünk falunapokra, esküvőkre, szülinapokra.

– A motorozás honnan ered?

– A motorozás végigkísérte a gyerekkoromat, ugyanis nagypapám motoros postás volt. Nem tagadom, néha elvittük egy körre a járgányát. Elkapott a szenvedély, hogy egyre szebb, nagyobb és hangosabb legyen a jármű, és a Chopper világa beszippantott. Az Aces High ugyan egyesület, de klubéletet élünk, nagyon összetartó közösség vagyunk. Nem száguldozunk, és sokat jótékonykodunk.