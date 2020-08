Zajlik a madárgyűrűző tábor

Tavasszal a járványhelyzet miatt félbeszakadt a gyűrűzés a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomáson – tudtuk meg a Madártani Egyesülettől. Tartottak attól, hogy a hagyományos nyár-őszi táborukat sem tudják megszervezni, de szerencsére az intézkedések ezt lehetővé tették.

– Az immár 40. évadjába lépő tábort július 26-án kezdtük el – fogalmaztak. – Idén nem fogadunk sem egyéni, sem csoportos látogatókat. A táborozásban csak az előzetesen regisztrált táborozók vehetnek részt.

Mint írták, az első napok fogási adatai nem sok jóval kecsegtetnek. A csapadékhiány miatt a nádas azon része, ahol az állandó hálóállások vannak, csaknem teljesen kiszáradt, ami lényegesen csökkenti a nádi énekesmadarak számát. A problémát fokozza a nagy hőség is, hisz a madarak biztonsága érdekében a nap kritikus időszakában a hálókat össze kell húzniuk. Ám a gyűrűzés minden nehézség ellenére is zajlik, és mint mindig, most is bíznak a sikeres folytatásban.