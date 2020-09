Zajlik a pécsi közgyűlés: újabb polgármesteri biztost jelölnek ki

Polgármesteri biztosról, ügyvezetőkről, a költségvetés módosításáról is tárgyalnak a képviselők. Nem kizárt, hogy a Zsolnay-negyed új igazgatói posztja megosztja a baloldalt.

A közgyűlés elején megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Bertók László költőről, Pécs díszpolgáráról. Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője pedig ugyan bejelentette, hogy hét képviselő által közösen benyújtott fenntartható közlekedésfejlesztési javaslatcsomagról tárgyaljanak a képviselők, de Péterffy Attila, Pécs polgármestere ezt nem akarta, azt mondta, majd csak októberben veszik elő a kérdést.

Igazítottak a büdzsén

Döntöttek a költségvetés módosításáról, amely kapcsán a baloldal húsz százalékos iparűzési adóbevétel visszaeséssel számolt, miközben a nemzeti oldal azt firtatta, hogy korábban a veszélyhelyzetre hivatkozva 2,5 milliárdos összeget zároltak, de most ennek a pénznek a sorsáról nem tudnak.

A baloldali alpolgármester, Ruzsa Csaba azt mondta, hogy nem is volt zárolás, csak felfüggesztés, október közepén látják majd pontosabban az adóbevételeket.

Kővári János azt is felvetette, hogy az idén 125 éves színház működésére 160 millió forinttal kevesebb jut ebben az évben, mert az állammal való tárgyalás során a tavalyihoz képest ekkora összeggel kevesebbet tudtak csak elérni, valamint a Zsolnay-negyednek sincs még megoldva az idei állami támogatása.

Mint ismert, az állam szerint a város olyan igényekkel élt, amelyeket a jelen helyzetben túlzónak tartottak, másrészt a városvezetésnek a kormánnyal való folyamatos harca miatt az álláspontok sem közeledtek.

A baloldal most egyrészt arra hivatkozott, hogy a másik fél nem teljesít, a színháztól pedig azt kérték, hogy a jelenlegi forrásokhoz igazított költségvetést nyújtson be.

Polgármesteri biztost bíznak meg a sportberuházások koordinálására

Péterffy Attila arról beszélt, hogy a kormány támogatná egy versenyuszoda, egy stadion és egy honvédelmi sportközpont építését az akvapark mellett, valamint az önkormányzat tervezi azt is, hogy a PSN Zrt.-t átalakítják.

Ezen ügyekben dolgozna Török Ottó, a Gyurcsány-kormány volt államtitkára, egykori MSZP-s képviselőjelölt.

Vári Attila fideszes képviselő, a PSN Zrt. volt vezetője azt mondta, hogy nem értenek egyet az újabb státusz létrehozásával, de a munkáját támogatják. Kóbor József (LMP) képviselő és Kővári János sem értette, hogy miért van szükség újabb státuszra, ráadásul az is kiderült, hogy Török Ottó most is 700 ezer forintos tanácsadói fizetést kap a PSN Zrt.-től.

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető azt is közölte, hogy a külön posztra azért sincs szükség, mert jelenleg is működik a Pécsi Városfejlesztési Zrt., ahol van elég szakember és tapasztalat az ilyen feladatokhoz.

A baloldali többségű közgyűlés elfogadta Török Ottó kinevezését, aki így polgármesteri biztosként bruttó 1,1 milliós fizetést vihet majd haza.