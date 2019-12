Zajlik az érzékenyítés: homoszexuális család is téma a negyedben

Több mint kétszáz fiatal vesz részt azon a programon, amit egy pécsi alapítvány szervez diákoknak – többek között – arról, hogy a homoszexuális családoknak mivel kell szembenézniük.

Az Emberség Erejével Alapítvány – amely a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány támogatását is élvezi – három napon keresztül szerdáig, délelőtt és kora délután szervez programot a Zsolnay-negyedben. Az emberi jogok világnapja alkalmából tartott eseményen olyan témák kerülnek terítékre, mint például a gyermekjogok, szegénység, és az azonos neműek családja – azaz homoszexuális párokkal is példálóznak majd.

– Több mint tíz éve foglalkozunk emberjogi neveléssel, hátrányos helyzetű csoportok történeteivel – mondta Nyirati András, az alapítvány elnöke. – Összegyűjtöttük a tudásunkat, ezért is kavalkád a program neve. Ez nem egy tréning, inkább csak ízelítő a munkánkból. A célcsoport most a 12 éven felüli általános és középiskolások diákság, de van egy egyetemista csoportunk is. Az előzetes regisztráció alapján közel 230-an vehetnek részt az eseményen.

A programmal kapcsolatban a Pécsi Tankerületi Központ közölte: sem a múltban, sem most nem támogatnak olyan előadást, amely megzavarja a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését. Mint írták, az adott iskola igazgatója dönt az iskolai programokról, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét, az intézmény éves munkatervét és a pedagógiai programját. A tankerülethez nem érkezett semmilyen megkeresés ebben az ügyben – közölték.