Zamatos szőlőszemek kerültek az asztalra idén is

Szüreti szőlőfajta-bemutatóra és szaktanácsadási napra invitálták a termelőket a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetébe. Beszámoltak az idei év tanulságairól, és új nemesítésű szőlőfajtákat is bemutattak.

A járványhelyzetre tekintettel a Szentmiklós-hegyi Kísérleti Telepen szabadtéren tartották meg idén a szőlőfajta-bemutatót, s a kóstolásra is itt volt később lehetőség. Az eseményen több tucatnyi szőlészet és borászat iránt érdeklődőt láttak vendégül. Nem csak az érdeklődő kistermelők, az idősebb korosztály képviseltette magát, számos diák is ellátogatott a találkozóra. Így a szentlőrinci és a villányi szakiskolákból is voltak érdeklődő fiatalok.

A résztvevőket elsőként dr. Jakab Gábor intézetigazgató köszöntötte, majd beszámolt a 21. század szőlészeti kihívásairól. Megemlítette, hogy a mikroklíma változására, a melegedésre, a csapadékviszonyok megváltozására fel kell készülni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő ötven év során a tél és a tavasz 4-5 fokkal, a nyár pedig akár 9 fokkal is melegebb lesz. Ezt Dr. Kozma Pál tudományos főmunkatárs előadása is alátámasztotta. Ő a 2020-as évjárat tapasztalataiba avatta be a vendégeket, valamint hagyományos és új szőlőfajtákat, klónokat is bemutatott.

Megemlítette a márciusi fagyot és havazást is, mely a szőlősgazdáknak is nagy izgalmat okozott. De elmondta, hogy az időjárási viszontagságok ellenére is elég jól kifejlődtek a termések. Az intézetben az első szüret augusztus 11-én volt. Kozma Pál azt is kiemelte, hogy 2020-ban 14 klón kapott állami minősítést. Valamint a Pinot regina az idén felkerült Olaszország nemzeti fajtajegyzékébe, és elkezdték szaporítani, idén 100 ezer oltvány készült ebből a magyar innovatív fajtából.