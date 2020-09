Zárt térben mindig szükséges a maszk, hangsúlyozza a városháza

A polgármester sajtótájékoztatót tartott, amelyen pár tanácsot is megosztott arról, hogyan kerülhetjük el a fertőzések számának drasztikus növekedését.

Országos és megyei szinten is emelkedik a koronavírusos esetek száma, ennek ellenére sokan nem, vagy nem megfelelően viselik a maszkot – erre Péterffy Attila pécsi polgármester hívta fel a figyelmet keddi sajtótájékoztatóján. A cél elkerülni, hogy a járvány második hullámában drasztikusan növekedjen a fertőzöttek száma, ennek érdekében pár tanácsot is megosztottak. Dr. Kovács Ágnes, az önkormányzat egészségügyi referense három tényezőre hívta fel a figyelmet, amit mindenképpen be kell tartani. Az egyik a gyakori szappanos kézmosás, vagy ha erre nincs lehetőségünk, akkor a kézfertőtlenítés. A második a megfelelő távolságtartás – másfél–két méter -, a harmadik pedig a megfelelő maszkhasználat.

Kovács Ágnes hangsúlyozta, hogy a zárt terekben mindenképpen használjuk a védőeszközt. Gyakori tapasztalat, hogy a bevásárlóközpontokban az emberek a boltokban hordják a maszkot, a folyosóra kilépve viszont leveszik, pedig ott is hordani kellene. Az egyszer használatos védőeszközöket négy órán keresztül lehet egyhuzamban viselni, a textilmaszkokat pedig a nap végén ki kell mosni, megszárítani, majd kivasalni. Felvétel előtt mossunk kezet, és ugyanez legyen a gyakorlat, ha levesszük.

Jelenleg a harminc év alattiak fertőződnek meg gyakrabban, akiknél a vírus lefolyása sokszor tünetmentes vagy csak enyhe tüneteket produkál, viszont idős hozzátartozóikat megfertőzhetik. Ezért ha bárki bármilyen tüntet észlel magán, ne menjen iskolába vagy munkába, hanem maradjon otthon. Péterffy Attila a sajtótájékoztató végén hangsúlyozta, hogy korlátozások – például parkok lezárása – nem várható, hiszen ahhoz előbb a kormánynak egészségügyi veszélyhelyzetet kell hirdetnie.