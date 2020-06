Zenél a „buszsofőr band”, amely garázsból indul

Összeállt öt buszsofőr egy bolti eladóval, s hétvégeken egy szentlőrinci garázsban „edzenek”, ötven év tánczenéjéből válogatva. Az első nagy turné most indul – tudtuk meg a zenekarvezető Kövesdi Sándortól. A Hell-o Party Band a Balaton-felvidékre készül, a régióban pedig falunapokon, esküvőkön, jótékonysági rendezvényeken lépnek fel.

– Milyen „szakmai” alapokra épít az együttes?

– Előbb nézzük a korfát: a zenekar többsége, hárman ötven felettiek, de van két huszonéves tagunk is. Az is sokat elmond, hogy együtt összesen több mint 7 millió kilométert vezettünk le távolsági járatokon. Én például a siklósi vonalon vagyok folyamatosan, de korábban az egész országot bebuszoztam. A társaim pedig a Dél-Dunántúl minden pontján megfordulnak.

– Zeneileg is ilyen nagy múltú a csapat?

– Beletalált, mert akad, aki már 28 éve zenél, én például 7 évesen kezdtem a billentyűknél. A basszgitárosunk a már megszűnt, de egykor igen népszerű, 30 éves múltját éppen most ünneplő Randy zenekarban játszott, de mindenkinek jelentős zenei elő­élete van. Az énekesnőnk, Kuszik Melitta pedig Tóth Verát idéző hangszínnel megnyerte a Balaton Hangja versenyt, és egy nemzetközi könnyűzenei fesztiválon 29 ország száznál több versenyzője közül lett az első. Mindenesetre a videómegosztón az első mixünkre pár óra alatt hétezren voltak kíváncsiak.

– Mióta játszanak együtt?

– Csak hétvégén lehet összehangolni a közös próbákat egy szentlőrinci garázsban. Itt jegyeznénk meg, a város polgármestere rengeteget segít, úgy néz ki, hogy most kapunk egy próbatermet is. Továbbá a Lyons társaságnak is sokat köszönhetünk. Az első fellépésünk tavaly decemberben volt Szentlőrincen, de már több meghívást kaptunk falunapokra, esküvőkre, azonban a járvány közbeszólt. Most a Balaton-felvidékre megyünk a bornapokra, valamint Abaligeten lesz júliusban koncertünk.

– Milyen stílusban játszanak?

– Kortalan táncdalokat adunk elő a hetvenes évektől napjainkig. Kitűnő énekesnőnknek köszönhetően Zalatnay Saroltától Cserháti Zsuzsán és Charlie-n át Varga Viktorig rengeteg magyar táncdal van a repertoárunkban. Másrészt angol, horvát, német, spanyol, olasz és mediterrán dalok, valamint mulatós számok.

– A nevüknek mi a pontos jelentése?

– Az energia(ital) „Hell”-je az üzenet, majd megjelenik a busz, és természetesen Hell-o-val köszöntik a megállóban várakozó utasok.

– Vannak saját szerzemények is a repertoárban?

– Természetesen, az első közös számunk címe stilszerűen: A garázs. Megvan már a második is, a klipet júliusban forgatjuk Abaligeten: Ébredj mellettem címmel.

A fia a dobos

Kövesdi Sándor 1969-ben született Kaposkeresztúron. A faluban kezdte az iskolát, majd Bükkösdön fejezte be az általánost. Szakközépiskolába és szakképzőbe is járt, autószerelő és növényter­mesztő gépész végzettséget szerzett. A Rét utcai kórházban beteghordóként kezdte, majd levizsgázott az MHSZ-nél teherautó-vezetésből és a FÖSPED-nél ült a volánhoz. Majd jött az igazi, a Pannon Volán, ahol 28 éve sofőr. Ő a zenekar billentyűse, fia,Tamás (28) a dobos, Kuszik Melitta énekel, Szondi László a basszer, Balogh Győző és Horváth Szabó István pedig gitárosok.