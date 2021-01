Zöldebb belvárosnak örülhetnek

Az ütemezésnek megfelelően haladnak a munkálatok Sellyén, amelyek célja egy élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A beruházást az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Program keretében elnyert, 300 millió forintos támogatásból valósítja meg, a munkálatokat tavaly októberben kezdték meg. Ahogy Patkó Lászlótól, a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a teljes beruházást három ütemre osztották fel, az elsővel – amely a Bodonyi utca Kiss Géza utcai kereszteződéséig tartó szakaszt érinti – már el is készültek. Ennek során kiépítettek egy térköves sétányt, amelyet már az új lámpatestek világítanak meg, továbbá utcabútorokat is kihelyeztek a területre.

A kivitelezés jelenleg a második ütemnél tart, amely a már említett Bodonyi utca Fürdő utcai kereszteződéséig tart. Ezen a szakaszon is folytatódik a sétányépítés, ami majd a harmadik ütemben, az Árpád utcai szakasszal zárul. Ha minden a tervek szerint halad, a tavaszi hónapokban el is készülnek ezekkel a munkálatokkal.

Patkó László hozzátette, hogy mindezek mellett halad a Korongi tér megújítása is, de ezt várhatóan csak a nyáron fejezik be. A téren a tervek szerint korszerű eszközökkel felszerelt gyermek játszótér és felnőtt fitneszpark is helyet kap majd, kialakítanak egy piknikezésre alkalmas részt is, ahol a családok tudnak megpihenni, valamint a projekt részeként térfigyelő kamerarendszert is telepítenek a területre. Az elöregedett és beteg fákat kivágják, de a helyükre tavasszal természetesen újakat ültetnek.