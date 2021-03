Zöldell már a Mecsek, bújik a medvehagyma

A tavasz hírnökeként jegyzett, jellegzetes fokhagymaillatú medvehagyma idén is legkorábban Orfű környékén, illetve a Misina déli lejtőin jelent meg. Az erdőben egyre több a szüretelő.

Ezekben a hetekben ellepi az ország legismertebb medvehagyma-termő területét, a Mecseket a vér- és vesetisztítóként is ismert gyógynövény. A piacokon, vásárcsarnokokban is sokan árulnak már medvehagymát, itt jellemzően 2–300 forintot kérnek egy csokorért.

Tegnap mi is Orfű felé vettük az irányt, ahol a malmoknál találtuk a legnagyobb, 30–40 centis levélkéket. Itt találkoztunk egy idős házaspárral is, akik a kellemes időt kihasználva túráztak egyet a környéken. Szedtek néhány csokor medvehagymát is, mint a pár hölgy tagja elmondta, a szezonban több alkalommal is szüretelnek.

– Férjem és én is nagyon szeretjük a medvehagymát reggeli­re a vajas kenyér mellé, s krémlevest is gyakran készítek a növényből egy kis krumplival, tejszínnel. Most hétvégén viszont pogácsát gyártunk majd, melyből jut majd az unokáknak is bőséggel – fogalmazott a hölgy.

Miután elköszöntünk a pártól, mi is szedtünk egy szatyor gyógynövényt. Megállapítottuk, hogy azok, akik igazán méretes levélkéket szednének várjanak még legalább egy hetet, akkorra a megszokott helyek többségén 25–30 centis medvehagymákkal találkozhatnak.

A Mecsekerdő Zrt. azon területein, amelyek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, saját felhasználásra a korábbi évekhez hasonlóan fejenként napi két kilogramm szedhető a vitamindús növényből. Ám a medvehagymagyűjtést a 2021-es átmeneti évet követően 2022-től megszüntetik a Mecsekerdő kezelésében lévő védett területeken. Itt idén a gyűjtés – a kíméleti területek kivételével – az eddigi eljárásrendnek megfelelően, természetvédelmi engedély alapján, az erdőkezelővel kötött engedéllyel lehetséges.

A nem védett területeken továbbra is lehet gyűjteni medvehagymát kereskedelmi célra, ám a kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik. A Mecsekerdő által kezelt területekre az engedélyt a társaság erdészeteinél lehetett megvásárolni, az idei szezontól kezdve online árverés keretében.