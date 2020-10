Zöldítésre biztatják a vendéglátóhelyeket

A jövő év nyarától tilos lesz az egyszer használatos műanyagok felhasználása az EU-ban. A Nevetnikék Alapítvány és a Zöld Fiatalok Egyesülete a vendéglátóhelyeket biztatja jótékonykodásra és zöldülésre.

Egyre elterjedtebb a vendéglátóhelyek körében is, hogy nem egyszer használatos műanyag szívószálat tesznek a vendégek italába, hanem ezt kiváltják valamilyen környezettudatos megoldásra. A kérdéskör egyre aktuálisabbá válik, ugyanis 2021. július 1-től tilos lesz az egyszer használatos műanyag tányérok, evőeszközök, szívószálak, lufipálcák és fültisztító pálcikák használata.

A Nevetnikék Alapítvány és a Zöld Fiatalok Egyesülete – ZÖFI – közös akciójának a célja, hogy az éttermek, kávézók minél előbb álljanak át a papír, bambusz-acél vagy egyéb szívószál-alternatívákra és ezzel egyetlen lépéssel két jótettet is véghez vihetnek. Kőműves Glória, a Nevetnikék Alapítvány elnöke elmondta, annak ellenére, hogy már egy év sincs vissza a műanyagok betiltásáig, még mindig nagyon sok pécsi vendéglátóhelyen adnak egyszer használatos szívószálat az italokhoz.

Az alapítványnak viszont nagyon jól jönnek ezek a szívószálak, ugyanis a kórházban úgynevezett szívószáldudát készítenek belőle, amellyel a gyerekek legalább egy órán keresztül szoktak játszani. A maradék szívószálakból pedig ékszereket, karkötőt, nyakláncot tudnak fonni. Ezeket a kórházban töltött napok után mintegy emlékként haza is vihetik magukkal a gyerek.

A következő elérhetőségeken várják az akció szervezői a becsomagolt, műanyag szívószál-felajánlásokat: [email protected], vagy 06-30/580-4427.

Azok a vendéglátóhelyek, amelyek kivezetik és az alapítványnak adják a bontatlanul megmaradt, feleslegessé vált szívószálakat, egy matricát kapnak tőlük, amin ez áll: A szívószál gyerekjátékká vált. Kőműves Glória azt is elmondta, hogy szívesen fogadják a kampányuk népszerűsítését, amit például azzal is meg lehet tenni, hogy az éttermekben, kávézókban a fogyasztó megkérdezi a pincért, hogy hallottak-e már a kezdeményezésről.

Hosszú távon a Nevetnikék Alapítvány önkéntesei is keresnek majd alternatívát, egy hasonlóan egyszerű, ám vicces hangot adó eszközt, amivel ki tudják váltani az egyszer használatos műanyag szívószálakat, addig viszont időt és pénzt spórolhatnak ezzel a megoldással.