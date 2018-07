Zöldváras zöldváros lehet majd a település

Összesen 350 millió forint támogatást nyert a siklósi önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a Zöldváras zöldváros elnevezésű projektjének megvalósítására. A projekt átfogó célja a város általános környezeti állapotának javítása, különösképpen a zöld területek megóvása, hasznosítása.

Az önkormányzat a projekt tervezésekor a várkert rekonstrukcióját tűzte ki célul, illetve a területhez kapcsolódó alulhasznosított, de jövedelemtermelésre is alkalmas infrastruktúraelemek megújítása, fejlesztése szerepel a tervek között.

A pályázatnak köszönhetően megújulhat, illetve új funkciókkal bővülhet a Váralja utca – Váralja utca és Perényi köz csücske – a Várfal északi-északkeleti vonulata, a Batthyány Kázmér utca – Vajda János tér – Baross Gábor utca, emellett több mint 40 ezer négyzetméternyi zöld területet újítanak meg, illetve parkosítanak, új parkolóhelyeket alakítanak ki, illetve az egyre elterjedtebb elektromos járművekhez töltőállomást alakítanak ki. A projekthez biztonsági kamerarendszer kiépítése is kapcsolódik.

Gyermek játszótér, felnőtt szabadtéri tornapálya, szabadtéri színpad kialakítása is szerepel az elképzelések között, továbbá utcabútorokat, sportolásra alkalmas és rekreációs elemeket is kihelyeznek a közterekre. A területen teljes körű akadálymentesítés, közvilágítás-korszerűsítés, csapadékvíz- hasznosítás is történik. A beruházások a városi környezet megújításán túl várhatóan a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezhetik.