Zsebbe vágó albérletárak

A lakáspiac felfutásának köszönhetően az albérletárak is emelkedésnek indultak az utóbbi időszakban, nemcsak Budapesten, de a vidéki nagyvárosokban, főleg az egyetemvárosokban, így Pécsett is.

A legtöbb egyetemvároshoz hasonlóan Pécsett is drágultak az albérletek, ugyanakkor a lakásépítéseknek köszönhetően bővült a kínálat is. A statisztika alapján Debrecenben, Szegeden és Pécsett eltérő módon emelkedtek az átlagos bérleti díjak.

A főiskolára és egyetemre készülők körében népszerű garzonlakások főszerepet kapnak az albérletszezonban. Bár a garzonok átlagos havi bérleti díja kisebb, de négyzetméterre vetítve jóval magasabbak az adott városra jellemző albérleti díjaknál.

Természetesen továbbra is igaz, hogy a város peremén, a lakótelepeken alacsonyabbak a bérleti díjak, így a diákoknak ott is érdemes körülnézniük. Lehet, hogy emiatt több időt vesz igénybe az iskolába járás, de az alacsonyabb bérleti díj kompenzálhatja a kényelmetlenséget. Szintén megoldás lehet a bérlőknek, ha többen összeállnak, és egy akár 3-5 szobás, nagyobb alapterületű lakást bérelnek az egyetemi évekre, és közösen fizetik a bérleti díjat és a rezsit. Ezzel ugyanis töredékére csökkenhet az egy főre jutó lakhatási költség.

Mivel túl nagy Pécsett az albérletkínálat, ezért nagy az árharc is, érdemes alaposan körülnézni a piacon és rászánni az időt a keresgélésre. Minél korábban határozzák el magukat a diákok a keresgélés mellett, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az igényeiknek és a szülők pénztárcájának megfelelő lakást találnak.

Pécs belvárosában, a Király utcában már 55 ezer forinttól – plusz rezsi – kínálnak kiadó, csaknem 20 négyzetméteres apartmant, azonban ettől jobb megoldásnak tűnik a kétszobás lakás – ez két és félszer akkora alapterületű, mint az előző – a Jókai utcában 75 ezer forintért. Ugyanakkor az Alkotmány utcában a 30 négyzetméteres garzon 90 ezerért már húzós, de a Jogász utcában 120 ezerért ugyanez kissé durva. A Ferencesek utcájában a 100 négyzetméteres, 3 szobás lakás csaknem 230 ezer forint havonta. Kertvárosban, az Aidinger úton a háromszobás lakást – 64 négyzetméter – megúszhatják a bérlők nem egész 100 ezer forintból.

Ha végre megvan a kiszemelt lakás, számítsunk rá a szerződés megkötésekor, hogy nemcsak az első havi bért kéri el a tulajdonos, hanem a kauciót is, amely általában kétszerese a lakbérnek. Így összesen háromhavi bért, akár több százezer forintot is kifizethetünk, mielőtt beköltöznénk a lakásba. Ugyanakkor az esetleges későbbi viták elkerülése érdekében, rögzítsük a mérőórák állását és az eszközök rögzítését hitelesítő plombákat. Ha a lakásról is készítünk néhány képet, nem érhet kellemetlen meglepetés a kiköltözéskor sem.

Mielőtt aláírnánk a bérleti szerződést, alaposan járjunk utána a bérleti díjon felüli különböző rezsiköltségeknek. Ezek leggyakrabban a víz-, villany-, gáz- és fűtésszámlák, a közös költség, illetve az egyéb kategóriába sorolható, de mára már elengedhetetlen internet- és tv-előfizetés. Mivel ezek a kiadások városrészenként és épülettípustól függően is eltérhetnek, érdemes mindig körbekérdezni.