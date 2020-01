Zsolt László vehette át idén a Tüke-díjat

Ünnepélyes keretek között adták át kedd este a XVII. Tüke-díjat. A rangos elismerést egy pécsi vezérigazgató kapta, de civil szervezetet és kutatót is kitüntettek.

A civilek legrangosabb elismerése, a Tüke-díj talált gazdára kedd este. Az ünnepség az Irgalmasok templomában szentmisével kezdődött, amit Garadnay Balázs kanonok, a kuratórium alapító tagja celebrált. Az elismeréseket ezután a Dóm-kőtárban adta át Habsburg György, a Tüke Alapítvány tiszteletbeli elnöke. A kuratórium döntése értelmében idén elismerésben részesítették a Pécsi Magyar-Finn Társaságot, ami a közelmúltban ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. A civil szervezet kapcsolatközvetítő szerepe mellett gazdaságélénkítő tevékenységével is hozzájárult Pécs fejlődéséhez. A két nép között ráadásul olyannyira élő a kapcsolat, hogy Geresdlakon jelentős létszámú finn család éli mindennapjait a magyarokkal jó kapcsolatban.

A Tüke Emlékérmet idén Végh József, a Magyar-Finn Társaság örökös tiszteletbeli elnöke kapta a szervezet megalakításában, eredményes és sokszínű működtetésében betöltött érdemei elismeréseként. A kuratórium immár harmadik alkalommal adta át az Ifjúsági Tüke-díjat. A díjazott Szabó Attila lett, aki reáltantárgyakból, de különösen fizikából ért el hazai és nemzetközi sikereket. A Leőwey Klára Gimnázium egykori diákja a középiskola elvégzése után a Cambridge-i Egyetem hallgatója lett, jelenleg is ott végzi doktori tanulmányait az elméleti szilárdtestfizika területén. Az ünnepség végén a XVII. Tüke-díjat Zsolt László, a Multi Alarm Kft. vezérigazgatója vette át. A vállalkozás ma már országos szinten is vezető szerepet tölt be a biztonságtechnikai szervezetek között, és a cég számtalan elégedett vevővel rendelkezik itthon. Mindez alapvetően annak az eredményes cégfilozófiának köszönhető, amely Zsolt László vezérigazgató irányításával jött létre.

Sokat tettek

Az ünnepség végén Habsburg György beszédében hangsúlyozta, öröm számára, hogy minden évben egy ilyen szép eseménnyel indul, hiszen sok rossz hírt lehet hallani mostanában, de ez az este csak a pozitívumokról szól. Hozzátette, szép dolog, hogy Pécsen ilyen sok példakép van, akire fel lehet nézni.

A díjat alapító Tüke Alapítvány 2003-ban úgy döntött, hogy a tisztelet és megbecsülés kifejezésére létrehozza a Tüke-díjat azok számára, akik a pécsi polgárok szavazatai alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak Pécs felemelkedése érdekében.

A díjat 2004-től kezdődően, minden esztendőben január 21-én adják át Pécs szabad királyi város rangjára emelésének napjára emlékezve, Mária Terézia királynő 1780-ban ezen a napon állíttatta ki a kancelláriában a város felszabadítására vonatkozó királyi privilégiumlevelet.