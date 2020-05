Zugműhelyben, sufniban jönnek a pótmegoldások

Hiába volt kísérlet néhány évvel ezelőtt arra, hogy rendbe tegyék az egyik legbusásabban jövedelmező szürke szolgáltató szektort, gyakorlatilag a hatóságok tehetetlenek, az állampolgárok pedig kiszolgáltatottak. Zugműhelyek, lehúzós műhelyek és a legális üzemekben dolgozó kóklerszerelők – ilyenek is jellemzik sajnos az autószervizeket.

A laikusoknak szinte átláthatatlan, hogy mi történik az autójával egy szervizben, így nem csoda, hogy ezt egyesek megpróbálják kihasználni. Lapunk munkatársának és az olvasóinknak is az a tapasztalata, hogy a zugszervizek, vagy éppen a legálisan működő műhelyek is megpróbálják az ügyfeleket a lehető legkevesebb információval ellátni – a beszerelendő alkatrészek forrását, származási helyét nem árulják el, így lehetetlen leellenőrizni annak valódi tartalmát. A tilosban járók számlát pedig csak akkor adnak, ha az ügyfél azt külön kéri, igaz ekkor az ár is megugrik az adó mértékével, hiszen azt is az ügyfélnek kell kifizetnie.

Az is előfordul, hogy több százezres kárt okoznak a kókler munkájukkal, pedig hónapokig áll náluk az autó – a rémtörténetekből pedig van elég. Természetesen vannak kivételek, de a szürke szakma virágzik, hiszen még számla nélkül is mesés óradíjakkal dolgoznak – legalábbis egy egyetemet végzett tanárhoz képest -, holott például sokszor azon is kereshetnek nem is keveset, hogy az alkatrészeket féláron tudják beszerezni, ami egy autó esetében százezres tétel is lehet.

Bár a probléma létező, de dr. Bércesi Ferenc, a Baranya Megyei Békéltető Testület elnöke szerint ők elvétve találkoznak autókkal kapcsolatos vitákkal, jellemzően azok is inkább a használt autók eladásából fakadó szavatossági ügyekre korlátozódnak, csak egyszer-egyszer fordulnak hozzájuk az emberek a szervizek miatt. Elmondta viszont azt is, hogy az autóértékesítők és a szerelők nem nagyon hajlanak a békéltető testület előtti megegyezésre – lévén a testületi döntés nem kötelező érvényű -, így a panaszosoknak hatósági utat kell keresniük az igazuk bizonyítására.

A Baranya Megyei Kormányhivatal közölte, a fogyasztóvédelmi hatóság csak a panaszkezelés, a minőségi kifogás intézésének, az árfeltüntetésnek és a jótállás biztosításának jogszerűségére, valamint a hatósági ár betartására terjed ki. A tavaly járműjavítással kapcsolatban nem indult hatósági eljárás, mivel jellemzően kiderült, hogy a megrendelő – a számla és a szükséges javítási dokumentumok hiányában – nem tudja bizonyítani állítását. Ezért azt tanácsolják, hogy megbízható szervizhez forduljunk, ragaszkodjunk a részletes, alkatrészekre is kiterjedő munkalaphoz, az alkatrészekről, a javításról kérjünk számlát, mert ezek nélkül nincs garancia, az elvégzett munka pedig nem bizonyítható.