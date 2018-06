Ezek a pécsi lemezek jelentek meg tavasszal

Pécsett nem múlhat el évszak anélkül, hogy a helyi, vagy pécsi kötődésű zenekarok ne adnának ki valamilyen új hangzóanyagot. Ezúttal öt lemezt gyűjtöttünk össze, amelyek az elmúlt hónapokban jelentek meg, sőt, kicsit értékeltük is őket.

Kellemes melankólia – MsU613: Incipit

Ismét egy pécsi zenekar jelentkezett vadonatúj anyaggal. A nehezen kimondható, és még nehezebben megjegyezhető nevű MsU613 zenekar Incipit címmel hozta ki a 13 számos debütáló dalparkját. Az eredetileg kéttagú akusztikus formáció az évek alatt rendes zenekarrá érett. A fiú-lány énekre épülő dalokban finom melankólia húzódik, könnyed, ellazulós zenei témákkal kísérve, melyekről a nyolcvanas évek magyar undergroundja és a Pegazusok Nem Léteznek zenei világa is eszünkbe juthat. A szövegek a nagy magyar átlagnál okosabbak, intellektuálisabbak.

Az elszállós alter rock – Lékkör: Bábozó

Új dalokkal kopogtatott a pécsi Lékkör zenekar is a közelmúltban. Egészen pontosan egy EP-t adtak ki Hanzli Fanniék, ami azt jelenti, hogy öt új számot hallhatunk tőlük. Magukat elszállós alter rocknak aposztrofálják, ám mivel ez egy elég tág fogalom, nem is értünk egyet vele. Indie-s gitártémákat, okos zenei megoldásokat hallhatunk, pattogós ütemekkel, és mindezt megfejelik a jól felismerhető, karakterisztikus, szimbolikus szövegvilággal. Koncerteken új energiákat szabadítanak fel.

Instrumentális megőrülés – Kaktus: Yellow Stage

Nemrég jelent meg a pécsi Kaktus zenekar második nagylemeze, a Yellow Stage. Ez a legfrissebb formáció, mely városunkból elrugaszkodva az országos hírnév kapujában dörömböl. Nincs könnyű dolguk a fiúknak és a lánynak, mert nem egy Halott Pénz-szerű slágergyárról van szó, hanem okos, instrumentális rétegzenét játszanak. Ezen a műfajon belül széles spektrumot ölelnek fel, a zenéjükről eszünkbe juthat a Másfél zenéje, de a szörf-rockos megőrülés és a drum and bass is jól áll nekik. A kilencszámos lemez akár egy filmzene is lehetne, mely utaztat és nehezen enged.

Váratlanul született az új album – 30y: Egy

Kissé váratlanul rukkolt elő új albummal a pécsi 30Y nemrég. Ám mielőtt bárki megijedne, nem egy „rendes” sorlemezzel jöttek Beckék, hanem egy 18 számos koncertlemezzel. Mivel egy ízig-vérig a fellépéseken élő, lélegző, lüktető együttesről beszélünk, így fontos szerepe van ennek a kiadványnak az életműben. A fiúk azt vallják, hogy egy zenekarnak az a dolga, hogy minden fellépése élete legjobb koncertje legyen. Így volt ez tavaly is, amikor minifesztivált rendeztek Pécsett és Budapesten. Lendületben volt a zenekar, és ez hallatszik is a végeredményen.

Tizenöt év lenyomata az albumon – Punnany Massif: PMXV

Egy best of jellegű koronggal adta életjelét a Punnany Massif nemrég a hazai zenei ingoványosból PMXV címmel. És hogy mit is jelent ez a kreatív lemezcím? Hogy Farkas Rolandot, a zenekar egyik félistenét idézzük: „PM, azaz Punnany Massif. XV, azaz tizenöt, hiszen tizenöt éves idén a zenekar”. Jópofa, ugye? A lemezen újrahangszerelve, újraénekelve szerepelnek az elmúlt évek közéleti hiphopjának az ikonikus dalai, vaskos funky alappal, néhol népdalos betétekkel. A rajongók örülhetnek neki, aki pedig eddig sem szerette a zenekart, az most sem fogja megszeretni.