A fiatal művészgeneráció képzésére állna át a tíz éves kolozsvári Ecsetgyár

Nagyobb teret kap a kísérleti jellegű műhelymunka.

Tíz éves a kolozsvári Ecsetgyár független művészeti központ, a kerek évfordulót ugyanabban az épületben, de más termekben és új tevékenységi irányvonal meghirdetésével ünneplik. Az Ecsetgyár közösségének közleménye szerint a szervezet olyan programokat kezdeményez a jövőben, melyeknek elsődleges célja az ismeretátadás a fiatal alkotók, kulturális szakemberek felé, új produkciók létrehozása helyett a következőkben pedig nagyobb teret kap a kísérleti jellegű műhelymunka, közölték. Az új programok megvalósítását Miki Braniște és Kovács Kinga kulturális menedzserek irányítják majd, akik januárban vették át az Ecsetgyár csapatának vezetését – írja a Maszol.

„Az Ecsetgyár jelenleg átmeneti időszakot él – a megalapítása óta sokat fejlődött a helyi és országos kulturális szcéna, új helyszínek jelentek meg, új szakemberek kezdték meg működésüket, részben ugyanazon irányelvek mentén, amelyek a Gyár megalapításakor számunkra fontosak voltak.

Most szeretnénk újra feltérképezni a kulturális szféra igényeit, elképzelni, mi jöhet a kolozsvári iskola után a digitális korszakban. Ennek érdekében új programot dolgoztunk ki, melynek középpontjában a kísérleti kezdeményezések állnak majd. Ezzel párhuzamosan a következő tíz év meghatározó fiatal művészei számára szeretnénk teret és szakmai fejlődési lehetőségeket nyújtani” – mondta el Miki Braniște, az Ecsetgyár új elnöke.

„Az irányváltás azt is magában foglalja, hogy az Ecsetgyár tevékenységei az első emeletről a földszintre költöznek. „Ennek a változásnak a fő okozója ugyanaz, ami egész Kolozsvár látképét átrajzolta az elmúlt időszakban: a dzsentrifikáció, aminek az ingatlanárak robbanásszerű növekedését köszönhetjük. Az Ecsetgyár épülete egy harmadik típusú tevékenységnek fog otthont adni a következőkben, az ecsetek gyártása és a kulturális programok után: az IT szektor költözik ide. Az év első felében tehát a költözés, valamint az új terek felújítása emésztette fel a csapat eseményszervezésre fordítható energiáit is” – tette hozzá Kovács Kinga, az Ecsetgyár ügyvezetője.

Programok az Ecsetgyárban és a város más helyszínein

Az Ecsetgyár égisze alatt több program is zajlik a következő időszakban: Julien Daillère C’est bon. E OK. Rendben. This is Just a Story című performanszára május 9-én és 10-én kerül sor a Művészeti Múzeumban. Ötvös Kinga és Adrian Ganea művészeket pedig egy rezidencia-csereprogram keretében júniusban a genfi L’abri Fiatal Tehetségek Központja látja vendégül, ezt követően két genfi művész érkezik júliusban az Ecsetgyárba. A ColectivA Egyesület, az Ecsetgyár egyik tagszervezete több interdiszciplináris kísérleti műhelyt szervez június 1. és augusztus 31. közt.

Májusban pedig a Bukarestben megszervezett Open Access / Experimenting with performance and transmedia creation elnevezésű európai projekt első műhelymunkája zajlik, amelynek lebonyolításában a ColectivA walesi, portugál és francia partnerekkel együtt vesz részt. Az Ecsetgyár projektcsapata az Erasmus+ program által támogatott AGORA nemzetközi együttműködési projekt keretében legközelebb Athénban találkozik majd a nagy-britanniai, görög és svéd partnerszervezetek képviselőivel. A program célja fiatal kulturális szakemberek mentorálása.

Május 23-áig látogatható a művészek által vezetett Lateral ArtSpace frissen megnyitott, az Ecsetgyár földszintjén található galériában az Apparatus 22 – To the reading room. we applied ourselves to mid-air visits című kiállítás. A galéria az év hátralevő részében olaszországi, magyarországi valamint helyi művészek kiállításainak is otthont ad.

A 2019-es év fő eseménye az őszre tervezett rendezvénysorozat, mellyel az Ecsetgyár megnyitásának tízéves évfordulóját ünneplik majd. Ennek keretében egy nemzetközi előadóművészeti (színház és tánc) évadra is sor kerül, lengyelországi, ausztriai, bulgáriai és magyarországi meghívott társulatok részvételével. Az eseménysorozat része lesz a Pilot kiállítótér megnyitása, mely új, nagyobb térbe költözik az Ecsetgyár földszintjén. A programsorozat ugyanakkor az Ecsetgyár falain kívül, a város más helyszínein is zajlik majd.

