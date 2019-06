A vízmotívum áll egy nagyszabású kiállítás központjában

Többek között vízparti tájak, veszélyes viharok, kutak tűnnek fel külföldi és magyar festők képein.

A 19. századi külföldi és magyar festészetben megjelenő vízmotívumok állnak a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz című, a balatonfüredi Vaszary Galériában szombaton nyíló kiállítás középpontjában.

A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria közös tárlata elsősorban a víz hétköznapi életben való megjelenését ábrázoló, külföldi – döntően francia – és magyar alkotásokat mutat be – közölte Cserép László, a balatonfüredi önkormányzat kulturális osztályának vezetője.

A kiállításon láthatók a realista festészet atyjaként számon tartott Gustave Courbet, vagy a francia barbizoni iskola meghatározó mesterei, Jules Dupré és Charles-Francois Daubigny festményei is. A magyar művészek közül Benczúr Gyula, Markó Károly, Mészöly Géza, Mednyánszky László, Munkácsy Mihály, Paál László és Szinyei Merse Pál alkotásait is láthatja a közönség.

A tárlat anyagába a klasszicizmus, a romantika, a realizmus, a naturalizmus, a plein air festészet és az impresszionizmus stílusjegyeit magukon hordozó több mint ötven festmény került különböző témakörök köré csoportosítva.

Láthatók vízparti tájak, például folyók, tavak, tengerek ábrázolásai, megjelenik a táplálékot adó, szomjat oltó víz kutat, vízhordást, itatást, halászatot, horgászatot bemutató festményeken, de a fürdés és a fürdőzés, valamint a tisztaságot szimbolizáló Árkádia motívum köré is csoportosítanak alkotásokat.

Vihart, keresztelést ábrázoló képeket mutatnak be a víz mitológiai és bibliai megjelenítéséről, és az élményt adó víz is szerepet kap a kiállításon csónakázást, vízparti sétát vagy játékot megörökítő festményeken. Emellett párás ködös tájakat bemutató képekkel a víz hangulati elemként történő megjelenésére is összpontosítanak.

A Balaton-motívumot bemutató művek a kiállításnak teret adó, 1890-es évek elején épült prímási nyaraló tóparti helyszínét idézik. Az egykori névadó-tulajdonos és egyházfő emléke előtt tisztelegve Vaszary János tengerképeinek egy bővebb válogatása is szerepel a november 17-ig látogatható kiállításon.