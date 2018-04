Andrew Lloyd Webber legújabb darabja debütál Budapesten

A Rocksuli című musicalt szeptemberben mutatja be a Madách Színház.

A Rocksuli című produkciót tűzi műsorra a Madách Színház szeptemberben Szirtes Tamás rendezésében. Andrew Lloyd Webber legújabb, hármas szereposztásban látható musicaljének bemutatóját szeptember 21-én, 22-én és 23-án tartják.

Andrew Lloyd Webber, Julian Fellowes és Glenn Slater Rocksuli című musicaljének színreviteli jogát közvetlenül a londoni bemutató után nyerte el a Madách Színház és Szirtes Tamás. Ezúttal is non-replica változat készül a musicalből, és a kontinensen először Budapesten lesz látható Andrew Lloyd Webber darabja

– olvasható a színház MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

A színház nyolc év után mutat be újra Webber-musicalt, a Rocksuli (School of Rock) immár a szerző hatodik darabja, amely Szirtes Tamás rendezésében látható a Madách Színházban. Mint a közleményben felidézik, 35 éve fut sikerrel a Macskák, 15 éve Az Operaház Fantomja, és a Volt egyszer egy csapat, a József és a színes szélesvásznú álomkabát, valamint a Jézus Krisztus Szupersztár is több száz előadást ért meg a Madách Színházban.

A Rocksuli gyerekszereplőinek kiválasztására tavaly nyáron hirdettek meghallgatást, 8-13 éves, zenei előképzettséggel rendelkező gyerekeket kerestek, akik rockzenét tudnak játszani szóló gitáron, basszusgitáron, zongorán és dobon. A válogatáson végül több mint 300 gyermek vett részt, közülük 50-en kerültek be a színház Kővirágok Énekiskolával közös oktatási programjába, amelynek keretében ősz óta énekelni, játszani tanulnak, valamint hangszeres oktatáson vesznek részt, emellett nemrég elkezdődtek a táncpróbák is. A felnőtt szereplők kiválasztása meghívásos castingon történt.

A gyerekszereplőket is felvonultató teljes szereposztás május végére készül el, a próbák pedig június 4-én kezdődnek a Madách Színházban.

A Rocksuli premierjéhez kapcsolódóan idén Rockfesztivált szervez a Madách Színház. Népszerű rockbandák, fiatal zenészek és ma már legendás előadók vesznek részt a programsorozatban, amelynek részleteit júniusban ismertetik.

Andrew Lloyd Webber Rocksuli című musicalje az azonos című, 2003-ban sikert aratott film nyomán készült. Mike White forgatókönyve egyszerre himnusz a rockzenéhez és különös szerelmi történet. A főszereplő Dewey Finn, a munkanélküli rockzenész, aki barátja neve alatt helyettesítő tanári állást vállal egy elit magániskolában. Dewey, az idealista álmodozó rockbandát szervez a diákokból.

A film forgatókönyvéből Julian Fellowes – a népszerű Downton Abbey című sorozat atyja – írta a musical szövegkönyvét, a dalszövegeket pedig Glenn Slater szerezte.

Andrew Lloyd Webber legújabb musicalje 2015 decemberében debütált a Broadwayn, és csaknem egy évvel később a londoni West Enden.

Az előadás főszerepét Borbély Richárd, Serbán Attila és Szemenyei János alakítja. Mellettük a darabban Gallusz Nikolett, Krassy Renáta és Mahó Andrea, Puskás Péter és Sánta László, Balogh Anna és Baranyai Annamária, valamint Kiss Ernő Zsolt és Pesák Ádám is színpadra lép.

A musicalt Bárány Ferenc és Puller István fordításában, Tihanyi Ákos koreográfiájával mutatják be. A produkció zenei vezetője Kocsák Tibor, a díszletet Rózsa István, a jelmezeket Rományi Nóra tervezte, a játékmester Bencze Ilona.