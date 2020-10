Balázs Péter: nincs miért bocsánatot kérnem!

A szolnoki baloldali összefogás kijelentette, hogy addig nem szavazzák meg a Szigligeti Színháznak javasolt pénzügyi segítséget, amíg Balázs Péter igazgató nyilvánosan bocsánatot nem kér azért, mert azt mondta: a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül kialakult konfliktust „közéleti paraziták” generálják.

„Kezelés alatt állok, így nem tudtam elmenni az esedékes közgyűlésre. A véleményemért nincs okom bocsánatot kérni hetvenhét éves koromban. Október 8-án lesz egy újabb közgyűlés, ahol napirendre kerül az ügy” – reagált a Magyar Nemzetnek Balázs Péter, a Kossuth-díjas színházigazgató. Hozzátette: végtelenül sajnálja, hogy Magyarországon, és egyáltalán a világban mindenhol kialakult egy ilyen helyzet, hogy

egy liberális társaság, akik között döntéshozók is vannak, nehéz helyzetbe hozzák a másként gondolkodókat a demokrácia, a szólás- és véleményszabadság nevében.

„A párbeszéd helyett pedig fenyegetőznek. Ha valaki bocsánatot kér, akkor el van intézve? Ugyan már!” – mondta a színházigazgató. „A helyén kezelem ezt, és a nyolcadikai közgyűlésre hagyom ezt, hogy döntsék el. Az, hogy mindenki színre-szóra kérjen bocsánatot olyanért, mert használt egy közhasználatú szót, és más tartalommal, vélt véleménnyel telítik meg azt a szót, az lehetetlen. Inkább azzal foglalkozzanak a maguk részéről, hogy Szolnok városa épüljön-szépüljön, ahelyett, hogy bocsánatkérésre szólítsanak fel. Ez az ügy részemről le van zárva” – szögezte le Balázs Péter. A színházigazgató emlékeztetett: tőle kellene bocsánatot kérniük a 2007-es igazgatói kinevezése kapcsán azért a szörnyűségért, amit a fejére zúdítottak, vagy 2013-ban, amikor a Vígszínházat pályázta meg. A színész-rendező arra utalt, hogy szolnoki kinevezése színházszakmai körökben elégedetlenséget váltott ki, többen nyílt levélben fordultak a polgármesterhez, hogy másítsa meg döntését.

„Azért nem kaptam bocsánatot, most meg engem köteleznek erre” – zárta a beszélgetést Balázs Péter.

A bocsánatkérési botrány abból indult ki, hogy a Szigligeti Színház támogatását tette zsarolási alappá a szolnoki baloldal. A közgyűlésben azonos arányban foglalnak helyet kormánypárti és baloldali képviselők, mindezt kihasználva erkölcsi elégtételt követelnek Balázs Péter színházigazgatótól, aki a Kossuth Rádiónak azt mondta: a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül kialakult konfliktust „közéleti paraziták” generálják.

A Színház Online úgy tudja: a szolnoki demokratikus pártok úgy vélekednek, hogy Balázs Péter ezzel szégyent hozott a városra.

Mivel a színházigazgató nem volt hajlandó bocsánatot kérni, az ellenzéki képviselők tartózkodtak a szavazásnál, a Fidesz voksai pedig nem voltak elegendőek, így a Szigligeti Színház nem kapta meg a kért pluszforrást.

László Norbert MSZP-s képviselő elmondta: tudják, hogy a színháznak szüksége van a pluszpénzre és nagyon szívesen meg is szavazzák azt, de a feltételük nem változik: csak akkor mondanak igent a támogatásra, ha Balázs Péter bocsánatot kér a vállalhatatlan szavai miatt.

Balázs Péter, a Kossuth Rádiónak adott ominózus interjúban arra is reagált, hogy a Színművészeti Egyetemen a tanításhoz hozzátartozott a megfélemlítésen, lelki terroron alapuló pedagógiai módszer.

„Végtelenül szomorú dolog, hogy így oktassanak fiatal embereket” – hangzott el a rádióinterjúban. Megjegyezte, bár ez az ő idejében nem volt divat, de hallott ezekről a módszerekről, amelyek szerinte oktatási szempontból nevetségesek. Balázs hozzátette: azt nem kell gyakorolni, hogyan vág egy férfi vagy egy nő pofon egy másikat, vagy hogy csókolja meg. Inkább arról kellene beszélni, hogy mi az az indíték, ami oda vezet, hogy dühös legyen vagy pedig szerelmes, és ezt csókban fejezi ki.

„Amikor sokáig kibeszéletlenül maradnak alapvető problémák, amelyek mélyén nem csupán szakmai, hanem világnézeti különbségek is vannak, sőt azok vannak igazán, akkor bizonyos közéleti parazitáknak sikerülhet durva konfliktust is generálni, és most is ezt látjuk” – mondta, hozzátéve: „mégis lehet ez egy lépés a megoldás felé, mert kimondásra került, ami eddig csak lappangott”.

Balázs Péter szerint lehetetlen, hogy csöndben nézzék, hogy a szakmájuk egyre zsugorodik és csak úgy lehet beszélni, játszani, ahogy azt néhány – anonim, bár tudjuk, hogy kicsodák – ember gondolja – mondta, hozzátéve, hogy egy szűk csoport hátulról tüzeli az ifjúságot.

A színházigazgató úgy fogalmazott: a megoldás a világos gondolkodás, beszéd, és a tárgyalásokon kevés embernek kellene részt venni. Hozzátette azt is, hogy egyelőre egyetlen embert ismer, akiről tudja, hogy mi a szándéka, és ezért ki is áll, és az Vidnyánszky Attila.

Borítókép: Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, szinkronszínész, színházigazgató